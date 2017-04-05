Список погибших в метро жителей Ленобласти возрос до трех человек
Ленинградская область, 5 апреля, 2017, 23:24 — ИА Регнум. Среди трех последних опознанных жертв взрыва в петербургской подземке оказался житель Ленинградской области, 27-летний житель города Тосно Дмитрий Мазанов. Таким образом, список погибших при теракте жителей Ленобласти возрос до трех человек. Об этом сегодня корреспонденту ИА REGNUM сообщил информированный источник.
По данным на 5 апреля, в вагоне метро, где 3 апреля произошел взрыв, находились 9 человек, зарегистрированных в Ленинградской области. Три человека погибли, шестеро были ранены.
Ранее ИА REGNUM сообщало о погибшей при взрыве в метро 49-летней жительнице поселка имени Свердлова Всеволожского района Ирине Медянцевой, которая была известным кукольным мастером и приходилась родственницей экс-солисту группы «На-На» Владимиру Левкину. В больнице находится ее 29-летняя дочь из Великого Новгорода. Также при теракте погибла Мария Невнержицкая, 1963 года рождения. Женщина проживала в поселке Красноозерное Приозерского района, ее опознали дочери.
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В больницах Санкт-Петербурга в настоящее время остаются четверо жителей региона, пострадавших в результате теракта. В Мариинской больнице в состоянии средней степени тяжести находится житель Кингисеппского района, 1996 года рождения. В Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова — житель Гатчинского района, 1977 года рождения, в тяжелом состоянии. В НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе в тяжелом состоянии находятся жительница Гатчинского района, 1941 года рождения и жительница Всеволожского района, 1992 года рождения.
Житель Гатчинского района, 1941 года рождения, и Ломоносовского района, 1956 года рождения, к настоящему времени в удовлетворительном состоянии выписаны из учреждений здравоохранения.
По решению администрации Ленобласти, необходимые дополнительные реабилитационные мероприятия, реконструктивные, пластические, ортопедические и другие процедуры и операции будут для пострадавших при взрыве бесплатны. Вопросы организации лечения координирует областной комитет по здравоохранению.
Так, 24-летней Эвелине из города Сертолово Всеволожского района планируется оплатить пластическую операцию. Она получила множественную челюстно-лицевую травму, ожог лица. Сейчас она находится в хирургической операционной.
Ранее сбор средств на лечение девушки начали ее одноклассники. Они создали в соцсети группу, где пишут о необходимой помощи сообщают о состоянии ее здоровья. Знакомые и друзья Эвелины менее чем за два дня собрали для помощи девушке почти 400 тыс. рублей.
«Всем пострадавшим оказывается квалифицированная и бесплатная медицинская помощь в полном объеме. У них наблюдается положительная динамика состояния здоровья», — отметили в пресс-службе регионального правительства.
Напомним, пострадавшие в теракте жители Ленобласти после прохождения установленных процедур также имеют право претендовать на выплаты из федерального бюджета, бюджета Санкт-Петербурга, бюджета Ленинградской области.
Вопросы по организации и оплате похорон погибших в теракте жителей Ленобласти на себя взяли администрации муниципальных районов, где они проживали. В каждом районе с родными погибших работают психологи. Похороны жертв теракта состоятся 6 и 7 апреля.
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Напомним, 3 апреля в Санкт-Петербурге в метро произошел взрыв в вагоне поезда, который двигался по синей ветке метро. Погибли 13 человек и сам предполагаемый террорист. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «террористический акт». По данным СКР, взрыв в вагоне метрополитена 3 апреля совершил Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения, выходец из Киргизии, гражданин России.
Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в больницах Петербурга находятся 50 раненых в результате тракта в метро, 9 из них — в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.