Ленинградская область, 5 апреля, 2017, 23:24 — ИА Регнум. Среди трех последних опознанных жертв взрыва в петербургской подземке оказался житель Ленинградской области, 27-летний житель города Тосно Дмитрий Мазанов. Таким образом, список погибших при теракте жителей Ленобласти возрос до трех человек. Об этом сегодня корреспонденту ИА REGNUM сообщил информированный источник.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Цветы и свечи в память о погибших в результате теракта в петербургском метро

По данным на 5 апреля, в вагоне метро, где 3 апреля произошел взрыв, находились 9 человек, зарегистрированных в Ленинградской области. Три человека погибли, шестеро были ранены.

Ранее ИА REGNUM сообщало о погибшей при взрыве в метро 49-летней жительнице поселка имени Свердлова Всеволожского района Ирине Медянцевой, которая была известным кукольным мастером и приходилась родственницей экс-солисту группы «На-На» Владимиру Левкину. В больнице находится ее 29-летняя дочь из Великого Новгорода. Также при теракте погибла Мария Невнержицкая, 1963 года рождения. Женщина проживала в поселке Красноозерное Приозерского района, ее опознали дочери.

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В больницах Санкт-Петербурга в настоящее время остаются четверо жителей региона, пострадавших в результате теракта. В Мариинской больнице в состоянии средней степени тяжести находится житель Кингисеппского района, 1996 года рождения. В Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова — житель Гатчинского района, 1977 года рождения, в тяжелом состоянии. В НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе в тяжелом состоянии находятся жительница Гатчинского района, 1941 года рождения и жительница Всеволожского района, 1992 года рождения.

Житель Гатчинского района, 1941 года рождения, и Ломоносовского района, 1956 года рождения, к настоящему времени в удовлетворительном состоянии выписаны из учреждений здравоохранения.

По решению администрации Ленобласти, необходимые дополнительные реабилитационные мероприятия, реконструктивные, пластические, ортопедические и другие процедуры и операции будут для пострадавших при взрыве бесплатны. Вопросы организации лечения координирует областной комитет по здравоохранению.

Так, 24-летней Эвелине из города Сертолово Всеволожского района планируется оплатить пластическую операцию. Она получила множественную челюстно-лицевую травму, ожог лица. Сейчас она находится в хирургической операционной.

Ранее сбор средств на лечение девушки начали ее одноклассники. Они создали в соцсети группу, где пишут о необходимой помощи сообщают о состоянии ее здоровья. Знакомые и друзья Эвелины менее чем за два дня собрали для помощи девушке почти 400 тыс. рублей.

«Всем пострадавшим оказывается квалифицированная и бесплатная медицинская помощь в полном объеме. У них наблюдается положительная динамика состояния здоровья», — отметили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, пострадавшие в теракте жители Ленобласти после прохождения установленных процедур также имеют право претендовать на выплаты из федерального бюджета, бюджета Санкт-Петербурга, бюджета Ленинградской области.

Вопросы по организации и оплате похорон погибших в теракте жителей Ленобласти на себя взяли администрации муниципальных районов, где они проживали. В каждом районе с родными погибших работают психологи. Похороны жертв теракта состоятся 6 и 7 апреля.

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Напомним, 3 апреля в Санкт-Петербурге в метро произошел взрыв в вагоне поезда, который двигался по синей ветке метро. Погибли 13 человек и сам предполагаемый террорист. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «террористический акт». По данным СКР, взрыв в вагоне метрополитена 3 апреля совершил Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения, выходец из Киргизии, гражданин России.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в больницах Петербурга находятся 50 раненых в результате тракта в метро, 9 из них — в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.