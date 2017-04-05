Ставрополь, 5 апреля, 2017, 23:22 — ИА Регнум.



Нефть

В Ставропольском крае за хищения нефти осуждена группировка. Преступники совершали неоднократную попытку хищения нефти в разных поселениях края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ФСБ.

В группировку входили 11 человек. Возглавлял ее Гаджимурад Абдурахманов. Осужденные воровали нефть из скважин ООО «РН-Ставропольнефтегаз», расположенных в населенных пунктах Затеречный, Зимняя Ставка и Русский Хутор.

Нефтекумским районным судом 5 апреля 2017 года Абдурахманов осужден к шести годам общего режима. Восемь участников получили от 1,5 до 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Еще два фигуранта уголовного дела о хищении нефти получили условное наказание.

Подобные преступления уже ранее раскрывались на Ставрополье. В одном из них фигурировал депутат местного сельсовета. В ноябре 2016 года ИА REGNUM сообщало о суде по делу о хищении 22 тонн нефти. Трое обвиняемых сделали себе незаконную врезку в трубу нефтепровода и сливали оттуда нефть.

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При расследовании этого дела выяснилось, что группировка промышляла также реализацией поддельных денег. В декабре Промышленным районным судом города Ставрополя был вынесен приговор в отношении группы фальшивомонетчиков. Главарь банды и восемь ее участников получили от 5 до 14 лет лишения свободы и штрафы.