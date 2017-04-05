Копенгаген, 5 апреля, 2017, 23:06 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Мартовские коты

Украина может стать перспективным рынком для датского экспорта, однако для этого стране необходимо совершенствовать рыночные механизмы, бороться с коррупцией и добиваться «прозрачности» ведения бизнеса. Об этом, как сообщает сегодня, 5 апреля, газета The Copenhagen Post, заявили в Датской конфедерации промышленности по итогам визита в королевство президента Украины Петра Порошенко.

«Если в будущем Украина выстроит что-то похожее на рыночную экономику, тогда будет хорошая возможность увеличить стоимость датского экспорта на Украину на миллиарды крон», — заявил помощник директора Датской конфедерации промышленности Петер Тагесен. «Одни только размер страны и географическая близость делают Украину интересной. Украина на самом деле сегодня не является привлекательным быстрорастущим рынком, но у нее есть потенциал стать таковым», — добавил он.

По мнению представителя датского бизнеса, на данный момент одни из главных причин, сдерживающие приток инвестиций в страну, — высокий уровень коррупции и нехватка юридической безопасности. Прозрачность и эффективность бизнеса — ключевые показатели для датских компаний, отметил Петер Тагесен. Отметим, в индексе Doing Business Всемирного банка Украина занимает 80-е место, тогда как Дания находится на третьей строчке.

В 2016 году стоимость датского экспорта на рынок Украины составила 1.7 млрд датских крон ($243.6 млн), импорт в королевство оценивается в 800 млн крон ($ 114.6 млн).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Петр Порошенко прибыл в Данию 5 апреля, во время визита он встретился с королевой Маргрет II. Президент Украины также провел переговоры с главой Датской конфедерации промышленности Карстенем Дайбведом, в ходе которых обсуждались такие ключевые сферы датско-украинского экономического сотрудничества, как зеленые технологии, здравоохранение и поставки продуктов питания.