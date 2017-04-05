Санкт-Петербург, 5 апреля, 2017, 22:44 — ИА Регнум. К вечеру 5 апреля в медицинских стационарах Санкт-Петербурга оставалось на лечении 50 человек, пострадавших во время теракта в метрополитене 3 апреля. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Митянина, курирующая сферу здравоохранения.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Сенная площадь после теракта в метро

В крайне тяжёлом состоянии находятся три человека, еще шесть пострадавших — в тяжёлом состоянии.

Количество пострадавших в состоянии средней тяжести — 14 человек, в удовлетворительном состоянии долечиваются 27 пострадавших.

На амбулаторное лечение в течение прошедшего дня переведено еще 5 человек.

Напомним, в результате взрыва, устроенного террористом в вагоне петербургского метро днем 3 апреля, погибли 13 человек и сам преступник. Все жертвы теракта к настоящему времени опознаны, личность предполагаемого террориста также подтверждена.

Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России продолжается расследование по уголовному делу о теракте в метро по статье 205 УК РФ.