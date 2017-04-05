Киев, 5 апреля, 2017, 22:48 — ИА Регнум. В четверг, 6 апреля, депутаты Европарламента проголосуют за предоставление Украине безвизового режима. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время встречи с украинской общиной в Дании, сообщает пресс-секретарь президента в Facebook.

Connect Euranet Здание Европарламента

Он напомнил, что для получения безвизового режима Украина выполнила 144 реформы. «Именно сегодня в Европейском парламенте идут дебаты по завершению рассмотрения безвиза для украинцев. И завтра должно пройти окончательное голосование о предоставлении украинцам права без виз путешествовать по свободной Европе. И это наше совместное достижение, нашей совместной борьбы. Чтобы получить это нам пришлось провести 144 реформы. Было 144 пункта… И мы это сделали», — сказал Порошенко.

По его словам, Международный валютный фонд (МВФ) высоко оценил реформы, проведенные на Украине. «С начала недели Международный валютный фонд дал нам третий транш (выделил 1 млрд долл.). Это не просто деньги. Это признание реформ, которые сделала Украина. Это реформы по экономике, реформы по энергетической независимости, реформы по борьбе с коррупцией, реформы по верховенству права, реформы по строительству армии», — добавил Порошенко.

В свою очередь, украинский канал «112 Украина» проинформировал, что сегодня в здании Европарламента, где должны были начаться дебаты по «безвизу» для Украины, эвакуировали людей из-за пожарной тревоги.

Сигнал сработал во время пленарного заседания парламента, и депутатов попросили покинуть помещение. Однако через некоторое время депутаты вернулись в парламент, и заседание продолжилось. Таким образом, время дебатов по поводу безвиза для Украины переносится. Что именно стало причиной тревоги, пока неизвестно.

Напомним, 6 апреля в повестке дня Европарламента значится голосование о предоставлении безвиза Украине. Как сообщалось, с 2015 года президент Порошенко неоднократно обещал добиться безвизового статуса с ЕС. 17 ноября 2016 года Совет Европы. Главным условием для либерализации визового режима с ЕС остается внедрение и разработка механизма приостановления безвизовых режимов с третьими странами.