Барселона, Испания, 5 апреля, 2017, 22:22 — ИА Регнум.

5 апреля на стадионе «Камп Ноу» был разыгран матч 30-го тура Испаниской Премьер-лиги между командами «Барселона» и «Севилья». Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «сине-гранатовых».

Fcbarcelona.cat Лионель Месси и Луис Суарес

На 25-й минуте матча форвард сборной Уругвая Луис Суарес открыл счет ударом «скорпиона» — 1:0.

Через 3 минут аргентинский вингер Лионель Месси удвоил преимущество хозяев, замкнув прострел Луиса Суареса с правого фланга — 2:0.

На 33-й минуте аргентинец довел счет до разгромного пушечным ударом в нижний ближний угол с близкого расстояния — 3:0.

Статистика матча («Барселона"/"Севилья»)

Удары 12/7

Удары в створ 7/3

Владение 54%/46%

Фолы 16/13

На данный момент «Барселона» поднялась на первую строчку, набрав 69 очков. «Красно-белые» остались на 4-й позиции с 58-ю очками.

Составы на матч:

«Барселона»: Тер-Штеген, Пике, Маскерано, Умтити, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Роберто, Суарес, Месси, Неймар.

«Севилья»: Рико, Мариано, Лангле, Эксудеро, Пареха, Маркадо, Иборра, Насри, Н’Зонхзи, Витоло, Карреа.

Главный арбитр матча: Карлос Гомес.

Предупреждения: Пике — 15, Иборра — 39, Витоло — 57, Бускетс — 71, Ракитич — 78, Аленья — 85.

Удаления: Витоло — 90.

Голы: Суарес 25 — 1:0, Месси 28 — 2:0, Месси 33 — 3:0.