«Севилья» безвольно проиграла «Барселоне»
Барселона, Испания, 5 апреля, 2017, 22:22 — ИА Регнум.
5 апреля на стадионе «Камп Ноу» был разыгран матч 30-го тура Испаниской Премьер-лиги между командами «Барселона» и «Севилья». Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «сине-гранатовых».
На 25-й минуте матча форвард сборной Уругвая Луис Суарес открыл счет ударом «скорпиона» — 1:0.
Через 3 минут аргентинский вингер Лионель Месси удвоил преимущество хозяев, замкнув прострел Луиса Суареса с правого фланга — 2:0.
На 33-й минуте аргентинец довел счет до разгромного пушечным ударом в нижний ближний угол с близкого расстояния — 3:0.
Статистика матча («Барселона"/"Севилья»)
Удары 12/7
Удары в створ 7/3
Владение 54%/46%
Фолы 16/13
На данный момент «Барселона» поднялась на первую строчку, набрав 69 очков. «Красно-белые» остались на 4-й позиции с 58-ю очками.
Составы на матч:
«Барселона»: Тер-Штеген, Пике, Маскерано, Умтити, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Роберто, Суарес, Месси, Неймар.
«Севилья»: Рико, Мариано, Лангле, Эксудеро, Пареха, Маркадо, Иборра, Насри, Н’Зонхзи, Витоло, Карреа.
Главный арбитр матча: Карлос Гомес.
Предупреждения: Пике — 15, Иборра — 39, Витоло — 57, Бускетс — 71, Ракитич — 78, Аленья — 85.
Удаления: Витоло — 90.
Голы: Суарес 25 — 1:0, Месси 28 — 2:0, Месси 33 — 3:0.