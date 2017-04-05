Москва, 5 апреля, 2017, 22:27 — ИА Регнум. Переговоры по результатам интеграции России и Белоруссии фактически уже не ведутся. По большому счету, это государство является замороженным проектом. При этом число проблем во взаимоотношениях двух стран возрастает, что является результатом выстраивания антирусской идентичности в Белоруссии. Об этом 5 апреля заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM От себя

«Главная проблема Белоруссии с моей точки зрения — создание там антирусской идентичности. Нации, которая будет построена на исторической памяти, базирующейся на Радзивиллах, хотя Януш Раздивилл вырезал Пинск в 1649 году, на Кастусе Калиновском, на Тадеуше Костюшко…», — заявил Безпалько.

«Это самая главная проблема. И выстроить единое гуманитарное пространство в таких условиях, особенно когда срывают таблички с пушкинских памятников (уничтожение таблички со стихами Пушкина в Могилеве, как раз на день России в 2015 году — прим. ИА REGNUM ) — невозможно», — продолжил он.

Проблемы интеграционного процесса прослеживаются практически по всем направлениям, указал он

«Мы Белоруссии передаем колоссальное количество ресурсов — 106 млрд долларов с 2005 года по 2015-й, по данным МВФ. Но при этом в обмен получаем колоссальный объём контрабанды. Импорт яблок из Белоруссии в Казахстан вырос в 500 раз. Все они растворились на просторах РФ», — привел пример Безпалько.

«Единой валюты нет, единого гражданства, единого парламента. Военная база ВКС, которая нужна России в связи с прагматическими отношениями с Европой, но напряженными отношениями с коллективным Западом? Этой базы нет. В рамках союзного государства и политинтеграции нет признания Южной Осетии, Абхазии и Крыма. … Про евроазиатскую интеграцию — Таможенный кодекс так и не подписан», — продолжил он.

Интеграционные процессы имели заметный прогресс в 1996−97 годах, в 2000-м, однако с тех пор союзное государство, в течение последних 17 лет, практически никак не развивается, заключил эксперт.

«Последние переговоры по результатам интеграции… Давно они у нас уже не ведутся. По большому счету это государство является замороженным младенцем. Есть аппарат чиновников, 6 млрд рублей у них бюджет», — подчеркнул Безпалько.

Однако наиболее острая проблема — именно гуманитарная, добавил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ. «В Белоруссии неожиданно арестовали трех пророссийских блогеров. Им угрожает заключение от 5 до 12 лет. Этих блогеров обвиняют в разжигании ненависти и вражды при том, что это были просто люди, которые писали о тех проблемах, которые сейчас мы в студии обсуждаем. Этих людей держат в СИЗО, и им по-прежнему угрожает заключение. А российского блогера Юрия Баранчика, более того, пытались в России арестовать, если не сказать — выкрасть», — заявил Безпалько.

Напомним, что в декабре в Белоруссии были задержаны трое авторов ИА REGNUM — Сергей Шиптенко, Юрий Павловец и Дмитрий Алимкин. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц). Статью 130 УК Белоруссии вменяют и шеф-редактору Аналитической редакции ИА REGNUM Юрию Баранчику, которого задержали в рамках операции «Розыск» по запросу Следственного комитета Белоруссии 15 марта, а затем отпустили на свободу в связи с истечением срока задержания.

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