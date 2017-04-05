Москва, 5 апреля, 2017, 22:17 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Книга памяти в представительстве Санкт-Петербурга в Москве

В Москве на Манежной площади пройдет вечер памяти жертв террористического акта в петербургском метро.

Шестого апреля, в день окончания траура по жертвам взрыва в метро Санкт-Петербурга, на Манежной площади столицы пройдет мероприятие, посвященное памяти жертв теракта. Известные деятели культуры, спорта и шоу-бизнеса уже подтвердили свое участие и призвали всех неравнодушных москвичей прийти в этот день на Манежную площадь.

Начало мероприятия запланировано на 17 часов.

Официальную заявку на проведение мероприятия, включающее возложение цветов и зажжение свечей у памятного знака «Город-герой Ленинград», подала Московская федерация профсоюзов.

«Федерация профсоюзов Москвы, профсоюз работников метрополитена, профсоюз работников транспорта, Транспортная ассоциация московской агломерации проводят акцию памяти и солидарности «Питер — мы с тобой!». Приглашаем всех неравнодушных людей принять участие», — говорится в сообщении организаторов акции.

Планируется, что мероприятие пройдет в форме памятного вечера-концерта. По заявлению организаторов «основным лейтмотивом станет сопереживание и поддержка жителей Санкт-Петербурга, скорбь по погибшим и наглядный ответ террористам, что запугать и разобщить граждан России у них не получится».

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Напомним, в результате взрыва, устроенного террористом в вагоне петербургского метро днем 3 апреля, погибли 13 человек и сам преступник. Все жертвы теракта к настоящему времени опознаны, личность террориста также подтверждена. Более 50-ти человек, которые пострадали при теракте, находятся в больницах, 10 из них — в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.