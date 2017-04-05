Порошенко выпросил в Дании €65 млн «на поддержку реформ»
Киев, 5 апреля, 2017, 21:39 — ИА Регнум.
Дания выделит Украине €65 млн в рамках пятилетней стратегии поддержки украинских реформ, заявил журналистам по итогам встречи с Петром Порошенко премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен.
По информации телеканала «112 Украина», премьер-министр Дании считает, что выделенные средства пойдут на реформирование борьбы с коррупцией, энергетической системы и механизмов государственного управления.
Кроме того, Ларс Лёкке Расмуссен не забыл подчеркнуть необходимость сохранения политического и санкционного давления на Россию.
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Стоит отметить, что незадолго до этого президент Украины Пётр Порошенко выразил свое недовольство недостаточными масштабами борьбы с коррупцией в стране.
Кроме помощи от Дании, Нацбанк Украины 5 апреля официально подтвердил получение транша Международного валютного фонда в размере $1 млрд, а также финансовой помощи от Евросоюза в виде €600 млн.