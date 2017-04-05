Махачкала, 5 апреля, 2017, 21:31 — ИА Регнум.



СК РФ

Главный бухгалтер отдела полиции в Магарамкентском районе Дагестана Назлуханум Абдурахманова предстанет перед судом по обвинению в присвоении 3 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 5 апреля в пресс-службе Управления СКР по республике.

По версии следствия, работница не перечислила эту сумму в счет оплаты налога на доходы физических лиц за 2015−2016 годы. Возникший резерв обвиняемая перечислила на свой счет в банке. Преступление было выявлено в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности отдела. В ходе следствия вся сумма была возвращена обратно в бюджет. Ей предъявлено обвинение в присвоении с использованием служебного положения.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году по подозрению в многомиллионном хищении был задержан руководитель Дербентского городского управления образования Надыр Казимов. По версии следствия, чиновник завысил задолженность по выплатам по временной трудоспособности. Это позволило ему получить не только сумму, необходимую для погашения реального долга, но и 47 млн рублей, которыми он распорядился по своему устранению. Соучастниками мошенничества следствие называли кассира и бухгалтера управления.