Киев, 5 апреля, 2017, 21:26 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Состояние

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что крайне недоволен борьбой с коррупцией на Украине. Заявление Порошенко привел сегодня, 5 апреля, его пресс-секретарь Святослав Цеголко в своем Twitter-аккаунте.

«Мы создали независимую антикоррупционную инфраструктуру. Сейчас мы создаём новый Верховный суд. Но антикоррупционными результатам я недоволен», — сказал Порошенко.

Коррупция на Украине имеет угрожающие масштабы. Трагедия ситуации в том, что одним из лозунгов Евромайдана, который привел к государственного перевороту на Украине, была борьба с коррупцией. Однако, уровень коррупции на Украине после госпереворота подскочил в разы.

Сам Порошенко, который является одним из богатейших людей на Украине, после победы на выборах президента обещал продать свой бизнес, но так и не сделал этого. Более того, с каждым годом президент Порошенко становится всё богаче.