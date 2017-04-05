Санкт-Петербург, 5 апреля, 2017, 21:10 — ИА Регнум. Организаторов концертов и других увеселительных мероприятий, которые не отменяют их в дни траура, могут наказать. Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, меры ответственности обсудят в городском парламенте, сообщил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Акция памяти погибших в метро Петербурга

Напомним, 4, 5 и 6 апреля в Петербурге были объявлены днями траура в память о погибших во время теракта в метро 3 апреля.

«Это неправильно, когда во время траура проводятся увеселительные культурные мероприятия. Этого категорически быть не должно», — заявил Вячеслав Макаров.

«Мы будем продумывать этот вопрос (о санкциях — прим.ред.), организаторы таких мероприятий должны нести ответственность», — добавил спикер.

При этом он настаивает, что главным остается морально-этическая оценка поведения посетителей таких мероприятий.

«Если кто-то идет на увеселительное мероприятие в дни траура, когда народ страдает, с моральной точки зрения о чем с ним говорить? Есть в нем что-то человеческое, сочувствующее вообще?» — сказал Макаров.

«Эсер» Алексей Ковалев предложил принять федеральный закон о трауре, который закрепил бы понятия национального, регионального траура, регламентировал бы права и обязанности властей, юридических и физических лиц.

«У нас сегодня это не регулируется, но должно быть урегулировано федеральным законом», — сказал депутат.

Напомним, в результате взрыва, устроенного террористом в вагоне метро днем 3 апреля, погибли 14 человек, несколько десятков человек пострадали.