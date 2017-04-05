Москва, 5 апреля, 2017, 21:05 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Мова

Русскоязычное население Украины много лет безрезультатно боролось за свои права, ситуацию изменил только 2014 год. Об этом на брифинге 5 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Она напомнила о том, что вопрос о русском языке и его статусе на территории Украины стоял на протяжении десятилетий, с момента получения Украиной независимости после распада СССР. С того самого момента русское население оказалось незащищенным. До 2014 года люди боролись за свои права всеми доступными способами, эти права им то давались, то отменялись.

«Украина более десяти лет назад сделала свой выбор в пользу европейской интеграции. Мы все знали об этом, мы приняли этот выбор Украины как суверенного государства», — сказала Захарова, добавив, что работа с украинским коллегами велась, исходя из этих предпосылок.

«Но непонятно другое, почему в каких-то вопросах Украина следовала всем европейским ценностям и нормам, а в одном основополагающем вопросе она этого делать не хотела. Разве люди, которые хотят говорить на своем родном языке, имеют меньше прав, чем другие меньшинства?» — уточнила Захарова.

Речь идет не о теоретическом желании говорить на языке далеких предков, уточнила она, а об огромном количестве людей, всю жизнь использовавших русский язык в качестве основного, не по своему желанию, а по факту своего рождения. И эти люди в одночасье были лишены права на нем говорить.

«Задатки такого этнического подхода и деления к различным группам населения, в том числе и по национальному признаку, и с точки зрения языковой принадлежности, мы наблюдали на Украине давно», — сказала Захарова, пояснив, что эти люди всегда были гражданами Украины, просто русскоязычными гражданами. Они не были засланцами Москвы, не представляли интересы другого государства, они были гражданами Украины, только русскогозычного. Так живут многие страны, и они не перетягивают одеяло, а дают возможность людям говорить на их родном языке. И за это право русскоязычные украинцы боролись 20 лет», — отметила Захарова.

Представитель российского МИД напомнила о том, что еще несколько лет назад представители РФ предупреждали, что та политика, которую ведет украинский политический эстеблишмент, просто разорвет Украину. Это было не злорадством и предвкушением катастрофы, а констатацией факта.

«Деление на своих и чужих, насильственная украинизация, насильственный отъем прав у русскоязычного населения, — все это привело к тому, о чем мы тогда говорили», — сказала Захарова, по мнению которой, сейчас уже говорить поздно, но нужно было взять две вещи за основу.

«Первое: опираясь на опыт западноевропейских стран, исполнять все основные международные документы, устанавливающие права человека. Второе: посмотреть на опыт тех стран, которые имели такую же историю своего государственного строительства, как Украина после распада СССР. Как в различных странах решался вопрос с русским языком? Например, в Таджикистане, где между таджикским и русскими языками гораздо большая разница, чем между украинским и русским. Или в Казахстане, или в Белоруссии. Каждая страна из уважения к людям, которые составляли часть ее культуры, давала им право использовать их родной язык. То, что происходило на Украине, вообще не поддается логике, и сейчас Украина становится заложниками своей модели», — пояснила Захарова.

Приняв закон о том, сколько эфирного времени должно проводиться на украинском языке, украинское руководство не смущается Евровидением, где большинство песен будет на английском, как и тем фактом, что украинские представители на этом конкурсе тоже поют не на украинском.

Она добавила: «У вас на Украине сносят памятники Ленину. У нас тоже есть к нему вопросы, есть разные партии и движения, и оценку тем годам дают до сих пор. Но самое смешное, что за повышение статуса украинского языка выступал именно он. Почитайте его статьи по повышению статуса украинского языка, это было его идея. Какой-то один памятник ему оставьте как основоположнику украинизации».