Москва, 5 апреля, 2017, 21:14 — ИА Регнум. Попытки Минска использовать публичное пространство для давления на Россию в ходе торговых переговоров не ускоряют решение проблем, а, наоборот, его затягивают. Об этом 5 апреля в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ заявил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

ИА REGNUM Белоруссия — Россия

«Любые деловые разговоры по поводу цен, денег, всегда являются взаимным шантажом. Однако элементы выноса — недопустимого, с моей точки зрения, — этого нормального экономического торга в публичную сферу со стороны Белоруссии были. И, к сожалению, они не ускорили решение проблемы, а намного затянули. И так делать больше нельзя», — заявил Жарихин.

В то время как для России белорусский рынок составляет не самую значительную долю торговых отношений, для Белоруссии российский рынок весьма существен. Поэтому сама же Белоруссия в наибольшей степени заинтересована в том, чтобы «достроить договорённости в рамках союзного государства», указал политолог.

В рамках российско-белорусского сотрудничества Москва должна отдавать приоритет долгосрочным интересам союза, поддерживать долгосрочное сотрудничество, однако сложные вопросы текущего момента «не надо выносить за скобки, не надо затушёвывать, но при этом это нужно обсуждать не боясь между собой», продолжил он.

При этом эксперт подчеркнул, что по итогам встречи президентов двух стран 3 апреля нельзя сказать, будто Москва в одностороннем порядке пошла на уступки перед Минском, как заявляют некоторые наблюдатели — в частности, по результатам переговоров Белоруссия признала свой долг.

Ключевая задача двух государств заключается в том, чтобы завершить работу над союзным государством — в качестве примера эксперт напомним, что Александр Лукашенко до сих пор не подписал Таможенное соглашение в рамках Евразийского союза.

«Не проработали. Надо проработать. Иначе мы всё время будем на это натыкаться. Потому что там правила игры для тех и для других. А пока что каждый раз правила игры приходится вырабатывать заново. Они не определены в форме наших соглашений», — заключил Жарихин.

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Встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко 3 апреля продлилась пять часов и завершилась объявлением об урегулировании нефтегазового спора, который продолжался более года.

Согласно договоренностям, Белоруссия вернет долг «Газпрому» в размере более $700 млн, Россия в ответ увеличит беспошлинные поставки нефти с 18 млн до 24 млн тонн, при этом с 2018 года вступит в силу скидка на газовые поставки. При этом Александр Лукашенко на пресс-конференции, что в ходе переговоров Владимир Путин выразил готовность рефинансировать задолженность Минска. Кроме того, к 1 января 2018 года страны разработают правила единого рынка газа.

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