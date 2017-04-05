Киев, 5 апреля, 2017, 20:32 — ИА Регнум. Сегодня, 5 апреля, в Хмельницком (Хмельницкая область Украины, центр страны) состоялась научно-практическая конференция «Минские соглашения как платформа сохранения государственности, экономической безопасности, социальной защиты граждан и установления мира в Украине», организованная общественным движением «Украинский выбор — Право народа», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Екатерина Евгеньева Место падения снаряда ВСУ во дворе детского сада «Берёзка» в Донецке

В конференции приняли участие представители общественных организаций и политических партий, народные депутаты Украины, представители государственных органов власти и местного самоуправления, ученые, журналисты.

«Адепты «партии войны», незаинтересованные в сохранении территориальной целостности и единстве Украины, восстановлении мира на Донбассе, пытались сорвать конференцию — поступили сообщения о минировании здания, где проходило это мероприятие. Молодчики, заявившие о своей причастности к «Правому сектору» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и партии «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), устроили очередную провокацию — попытались имитировать угрозу террористического акта и угрожали физической расправой участникам конференции и представителям СМИ», — сообщили в «Украинском выборе».

В своем обращении к участникам конференции лидер движения Виктор Медведчук отметил необходимость участия представителей общественности и всех людей доброй воли в урегулировании конфликта на Донбассе, «чтобы остановить кровопролитие в Донбассе, восстановить территориальную целостность Украины, объединить народ, «сшить» страну!»

По мнению народного депутата Украины Василия Нимченко, Украина и особенно её народ нуждаются и имеют право на создание правительства национального единства, когда каждый регион должен быть под защитой, включая Донецкую и Луганскую области.

«Третий год говорим о реализации Минских соглашений, представители «партии войны» не предлагают альтернативу Минским соглашениям, блокируя территории Украины. Разве это не латентный геноцид, когда люди остаются без работы, образования и жилья?» — задался вопросом Нимченко.

Экономический эксперт «Украинского выбора» Александр Колтунович рассказал присутствующим о последствиях конфликта на Донбассе для экономики Украины.

«Больше всего пострадали машиностроение, металлургия и другие сектора промышленности. Речь идет о фактической остановке предприятий в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях. Еще больше усугубит кризис нынешняя транспортная и торговая блокада Донбасса, прямые потери от которой составят миллиарды долларов», — прогнозирует эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что мероприятия «Украинского выбора» регулярно пытаются сорвать представители «партии войны». Офис «Украинского выбора — Права народа» неоднократно подвергался вооруженным нападениям и поджогам, а отдельные народные депутаты даже открыто призывали к убийству Медведчука.