Тутаев, Ярославская область, 5 апреля, 2017, 20:46 — ИА Регнум.

Две маленькие девочки двух и четырёх лет погибли во время пожара в Тутаеве Ярославской области. Как сообщает сайт прокуратуры региона, в связи с трагическим происшествием проводится проверка.

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Уже установлено, что возгорание произошло в одной из квартир многоквартирного жилого дома, в которой поживали две девочки с матерью и ее знакомым. Во время пожара дети находились в квартире без взрослых.

В результате пожара дети погибли.

По предварительной информации семья относилась к категории неблагополучных.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности Тутаевского межрайонного прокурора Илья Бурлаков.

В ходе прокурорской проверки будет дана оценка законности действий органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проводивших работу с семьей.

Кроме того, доследственная проверка в связи с гибелью детей провидится и следственными органами области.