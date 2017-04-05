Вашингтон, 5 апреля, 2017, 20:42 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Уборка

В США принято решение сократить объёмы финансовой помощи Украине, заявила замглавы госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк в ходе конференции в Atlantic Council.

По ее словам, уменьшится не только бюджет помощи Украине, но стоит ожидать также уменьшения финансирования прочей международной помощи.

Стоит отметить, что бывший посол США на Украине Джон Хёрбст подтвердил сокращение объемов помощи Киеву, однако добавил, что это решение вызвано внутренними делами в США.

Напомним, в декабре 2016 года предыдущий президент США Барак Обама подписал закон о военных расходах на 2017 год, включающий пункт об увеличении объемов финансовой помощи Украине.