Киев, 5 апреля, 2017, 20:20 — ИА Регнум. 4 апреля в Донбассе не стихали спорадические обстрелы с применением минометов 82 и 120 мм, танков, гранатометов и всего спектра стрелкового вооружения. Под Марьинкой (Мариупольское направление, под контролем ВСУ) произошло боевое столкновение. Об этом 5 апреля заявляют: заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко и спикер пресс-центра штаба АТО, полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.

СВ ДНР Боец ВС ДНР

Так, начальник управления НМ ДНР Басурин заявил, что всего за прошедшие сутки ВСУ 55 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ДНР в населенных пунктах: Яковлевка, Петровское, Докучаевск, Саханка, Спартак, Донецк (Петровский и Кировский районы).

«Наиболее интенсивному огневому воздействию противника с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения подверглись населенные пункты: Яковлевка, Петровское, Докучаевск, Саханка, Спартак и Петровский район Донецка, где киевские силовики активно применяли минометы калибра 120 мм, а также Кировский район Донецка, где впервые с 1 апреля противник применил танки. В результате огня со стороны ВСУ получил повреждение жилой дом в Докучаевске по ул. Центральная, 85. Трагичный случай произошел сегодня в районе Новоазовска. Мирные жители наводили порядок в лесопосадке, где сработало взрывное устройство, оставленное ВСУ в 2014 году. В результате подрыва погибла женщина Лапенкова Любовь Александровна 1972 года рождения, и ранения получили еще семь человек», — сказал Басурин.

Он сообщил, что разведкой ДНР отмечена повышенная активность подразделений «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вдоль всей линии соприкосновения. «Исходя из предыдущего опыта, это свидетельствует о подготовке украинских националистов к очередной волне провокаций с применением террористических методов ведения войны. Их наибольшая активность ожидается на Мариупольском направлении, в районе населенного пункта Водяное», — рассказал Басурин.

По его словам, украинское военное командование продолжает дезинформировать общественность по фактам потерь личного состава ВСУ, которые были получены якобы в результате обстрелов ВС ДНР. «В реальности потери являются следствием халатности командования и необученности личного состава. Ввиду того, что подразделения ВСУ и Национальной гвардии после проведения ротации не снимают минные заграждения и не предоставляют карты минных полей прибывшим подразделениям, имеют место факты подрыва военной техники на подконтрольной Украине территории», — подчеркнул Басурин.

Кроме того, 5 апреля спикер Народной милиции ЛНР Марочко заявил, что за прошедшие сутки украинские войска выпустили по позициям ЛНР более 30 боеприпасов, нарушив режим тишины один раз. «Всего по территории республики было выпущено более 30 гранат», — сказал Марочко.

Он сообщил, что представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ выявили отсутствие в местах хранения 62 единиц техники и вооружений киевских силовиков. «СММ ОБСЕ в очередной раз констатировала факт отсутствия тяжелой техники ВСУ в установленных местах для хранения, среди которых 15 танков, 15 противотанковых пушек и 32 миномета. Данные средства находятся вблизи линии соприкосновения и готовы к применению в нарушение минских договоренностей», — сказал Марочко.

По его словам, киевские силовики продолжают наращивать вооружения и личный состав вдоль линии соприкосновения. «Так, по имеющейся информации в район населенного пункта Золотое зафиксировано прибытие до роты личного состава из состава батальона оперативного назначения Национальной гвардии Украины. В район населенного пункта Червоный Жовтень отмечено прибытие трех танков Т-64 подразделения Вооруженных сил Украины. На железнодорожную станцию в населенный пункт Рубежное прибыл эшелон с танками и САУ. Прибывшая бронетехника ВСУ после разгрузки проследовала в направлении населенного пункта Луганское. Восточнее населенного пункта Троицкое обнаружена временная огневая позиция 120-мм миномета, используемая противником для совершения провокационных обстрелов позиций Народной милиции ЛНР», — добавил Марочко.

В НМ ЛНР проинформировали, что уведомили представителей ОБСЕ о готовности осуществить 6 марта отвод сил и средств на участке линии соприкосновения у Станицы Луганской. «Народная милиция, как и заявляла ранее, всегда готова отвести свои силы и средства. Специальные распоряжения отданы в подразделениях, также проинформирована СММ ОБСЕ о том, что мы завтра готовы произвести отвод сил и средств. Но происходить это будет только в зеркальном порядке», — подытожил Марочко.

Также сегодня на полигоне войска ЛНР провели специальные тактические занятия артиллерийские подразделения. Артиллеристы отрабатывали в составе взводов стрельбу прямой наводкой по условным танкам на дальности от 800 до 1200 метров.

«Слаженность оцениваю на «хорошо». Все цели поражены с первого снаряда, по нормативам это оценка «отлично». Данные артиллерийские расчеты работают постоянно. Большинство расчетов работает еще с 2014 года, но есть и новобранцы, без них не обходится. Люди стараются, занимаются и учатся», — сказал старший офицер батареи ЛНР.

В свою очередь, спикер пресс-центра штаба АТО Лысенко отметил, что вчера войска ДНР и ЛНР нарушили режим тишины 54 раза, в результате обстрелов боевых потерь среди украинских военных нет, пять солдат — получили ранения.

Он сообщил, что на Донецком направлении войска ДНР нарушали режим тишины в течение суток вдоль всей линии фронта. «Обстрелы были длительными — от 20 минут до полутора часов. Впрочем, из арсенала силы «оккупанта» применяли преимущественно легкое вооружение — стрелковое оружие и гранатометы. В то же время, в районе донецкого аэропорта наши позиции обстрелял вражеский снайпер, а в авдеевской промзоне выпустили четыре мины», — рассказал Лысенко.

По его словам, на Луганском направлении ВС ЛНР четыре раза открывали огонь из легкого вооружения. Трижды это произошло в Новоайдарском районе, один обстрел из снайперского оружия состоялся в Троицком, вблизи Попасной.

Полковник проинформировал, что на Мариупольском направлении сохраняется напряженная военная обстановка. В частности под обстрел попали украинские позиции «вдоль всей линии столкновения, включая Марьинский район и район к западу от Докучаевска». В Новотроицком ВС ДНР применили снайперское оружие, а в Красногоровке и Богдановке обстреляли украинские рубежи из минометов.

Вчера украинские военные предупредили передвижение ДРГ ДНР через линию фронта вблизи Марьинки. «Наши военные открыли огонь в сторону врага. После получасовой перестрелки группа противника была отброшена. С нашей стороны — без потерь», — заверил Лысенко.

Также назначенный Киевом глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Фейсбуке сообщил, что украинские ремонтные бригады запустили в работу Донецкую фильтровальную станцию (под контролем ВСУ). Вода пошла по водопроводам в Авдеевку, Донецк и другие населенные пункты Донбасса.

«За несколько часов эта вода начнет наполнять городские резервуары. Сегодня с 16:00 до 22:00 мы еще подадим на город остаток воды из городского резервуара. А уже завтра утром начнем подачу воды в нормальном режиме», — отметил Жебривский.

Напомним, 29 марта 2017 года в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Участники встречи согласовали установление в Донбассе очередного режима прекращения огня с 1 апреля. При этом стороны договорились отвести вооружения от станицы Луганской (Луганская область, под контролем ВСУ) 6 апреля.

Ранее, 21 сентября 2016 года в Минске представители ЛНР и ДНР на встрече участников Трехсторонней контактной группы парафировали подписанное представителями Украины, России и ОБСЕ рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, станицы Луганской (ЛНР) и Петровского (ДНР). К настоящему времени разведение сил состоялось только в районе Золотого и Петровского, у станицы Луганской отвод многократно срывался.