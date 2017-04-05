Родители петербургского террориста опознали его труп
Санкт-Петербург, 5 апреля, 2017, 20:18 — ИА Регнум.
Родители предполагаемого террориста-смертника, взорвавшего бомбу в поезде метро Санкт-Петербурга, подтвердили его личность, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
«С родителями Акбаржона Джалилова проведена процедура опознания. Они подтвердили личность своего сына», — заявила Светлана Петренко.
Ранее сообщалось, что ДНК-экспертиза подтвердила личность предполагаемого исполнителя теракта в метро Санкт-Петербурга Акбаржона Джалилова.
На данный момент установлены личности всех погибших от взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга
1) Алиева Динара Самандаровна, 08.10.1996;
2) Арышев Максим Витальевич, 18.08.1996;
3) Малюкова Ксения Сергеевна, 11.09.1998;
4) Медянцева Ирина Кузьминична, 06.05.1966;
5) Свистунова Ангелина Сергеевна, 17.02.1990;
6) Налимов Юрий Павлович, 07.06.1945;
7) Даниленко Оксана Геннадьевна, 03.10.1991;
8) Щекина Лариса Григорьевна, 02.06.1950;
9) Петров Денис Романович, 27.12.1991;
10) Сагадеев Мансур Тахирович,
11) Красикова Юлия Дмитриевна 12.09.1991;
12) Мазанов Дмитрий Александрович 19.02.1990;
13) Невнержицкая Мария Александровна (дата рождения не установлена).
Четырнадцатой жертвой взрыва стал сам террорист.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва, устроенного террористом в вагоне метро днем 3 апреля, погибли 14 человек, несколько десятков человек пострадали. 55 человек находятся в больницах.
По состоянию на 13:00 5 апреля, в крайне тяжёлом состоянии находятся трое пострадавших, в тяжёлом состоянии — шесть. Количество пострадавших средней тяжести — 14 человек.
В Санкт-Петербурге с 4 апреля объявлен трехдневный траур.