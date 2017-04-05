Санкт-Петербург, 5 апреля, 2017, 20:18 — ИА Регнум.



Игорь Павловский ИА REGNUM У станции метро «Технологический институт» после теракта, Санкт-Петербург

Родители предполагаемого террориста-смертника, взорвавшего бомбу в поезде метро Санкт-Петербурга, подтвердили его личность, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«С родителями Акбаржона Джалилова проведена процедура опознания. Они подтвердили личность своего сына», — заявила Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, что ДНК-экспертиза подтвердила личность предполагаемого исполнителя теракта в метро Санкт-Петербурга Акбаржона Джалилова.

На данный момент установлены личности всех погибших от взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга

1) Алиева Динара Самандаровна, 08.10.1996;

2) Арышев Максим Витальевич, 18.08.1996;

3) Малюкова Ксения Сергеевна, 11.09.1998;

4) Медянцева Ирина Кузьминична, 06.05.1966;

5) Свистунова Ангелина Сергеевна, 17.02.1990;

6) Налимов Юрий Павлович, 07.06.1945;

7) Даниленко Оксана Геннадьевна, 03.10.1991;

8) Щекина Лариса Григорьевна, 02.06.1950;

9) Петров Денис Романович, 27.12.1991;

10) Сагадеев Мансур Тахирович, 27.08.2000 или 27.03.2000;

11) Красикова Юлия Дмитриевна 12.09.1991;

12) Мазанов Дмитрий Александрович 19.02.1990;

13) Невнержицкая Мария Александровна (дата рождения не установлена).

Четырнадцатой жертвой взрыва стал сам террорист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва, устроенного террористом в вагоне метро днем 3 апреля, погибли 14 человек, несколько десятков человек пострадали. 55 человек находятся в больницах.

По состоянию на 13:00 5 апреля, в крайне тяжёлом состоянии находятся трое пострадавших, в тяжёлом состоянии — шесть. Количество пострадавших средней тяжести — 14 человек.

В Санкт-Петербурге с 4 апреля объявлен трехдневный траур.