Киев, 5 апреля, 2017, 20:14 — ИА Регнум. В ДНР начаты единоразовые выплаты льготным категориям граждан по случаю празднования Дня Победы. Выплаты проводятся согласно указу главы ДНР Александра Захарченко № 68 от 29 марта 2017. Об этом 5 апреля информирует пресс-служба Совмина ДНР, передает ИА REGNUM.

Вячеслав Осипов ИА REGNUM Ветераны Великой Отечественной войны

«Ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в республике, начата выплата единоразовой денежной помощи ко Дню Победы согласно Указу главы ДНР № 68 от 29 марта 2017. Денежная помощь предоставляется ветеранам войны, постоянно проживающим на территории Донецкой Народной Республики, а именно:

1) инвалидам войны и участникам боевых действий, принимавшим непосредственное участие в боевых действиях в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года — 10 000 руб.;

2) инвалидам войны и бывшим малолетним узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет), признанными инвалидами от общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, указанных в пункте 1); инвалидам I группы — 6500 руб., инвалидам II группы — 5500 руб., инвалидам III группы — 5000 руб.;

3) участникам боевых действий и бывшим малолетним узникам концентрационных лагерей гетто и других мест принудительного содержания (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет), а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей (кроме лиц, указанных в пункте 1) — 2500 руб.;

4) членам семей погибших (умерших) военнослужащих, из числа участников боевых действий и инвалидов войны, женам (мужьям) умерших инвалидов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни инвалидами — 1100 руб.;

5) участникам войны, бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильственно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, другим участникам борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага — 1100 руб.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выплаты будут производиться до 30 сентября 2017 года. Гражданам, которые имеют право на получение данной денежной помощи, необходимо обратиться в ближайшее отделение Центрального республиканского банка.

Кроме того, 5 апреля пресс-служба Кабинета министров Украины сообщила о повышении социальных выплат к майским праздникам. Соответствующее постановление «Некоторые вопросы выплаты в 2017 году разовой денежной помощи, предусмотренной Законами Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований» украинское правительство утвердило сегодня.

«Законами Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований» предусмотрена выплата ежегодной разовой денежной помощи к 5 мая ветеранам войны, лицам, которые имеют особые заслуги перед Родиной, лицам, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», жертвам нацистских преследований. В 2017 году такая помощь будет выплачиваться в повышенном размере — в среднем на 26%», — говорится в сообщении.

По словам министра социальной политики Украины Андрея Ревы, в 2017 году выплата ежегодной разовой денежной помощи к 5 мая будет осуществляться в таких размерах:

1) инвалидам войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанными инвалидами от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

I группы — 3 500 гривен (до 7 тыс. рублей);

II группы — 3 100 гривен (до 6200 руб.);

III группы — 2 700 гривен (до 5400 руб.);

2) участникам боевых действий и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей, — 1 200 гривен (до 2400 руб.);

3) лицам, которые имеют особые заслуги перед Родиной, — 3 500 гривен (до 7 тыс. руб.);

4) членам семей погибших и женам (мужьям) умерших инвалидов войны, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни инвалидами от общего заболевания, трудового увечья и других причин, которые не женились во второй раз, — 600 гривен (до 1200 руб.);

5) участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага — 500 гривен (до 1000 руб.).

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года ДНР осуществила единоразовые выплаты пятерым жителям из подконтрольной Украине части Донбасса по случаю подготовки празднования Дня Победы. В 2017 году ДНР начала выплаты единоразовой материальной помощи жителям Донбасса, проживающим на подконтрольной Украине территории раньше, чем жителям ДНР. Так, еще в марте первую материальную помощь получили два родственника ветеранов Великой Отечественной войны с подконтрольной Украине территории Донецкой области.

Напомним, в феврале 2017 года главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий подписали распоряжения по реализации программы помощи жителям временно подконтрольной Украине части Донбасса. Указанный план предусматривает возможность предоставления жителям украинской части Донетчины медицинских услуг, обучаться в школах и вузах республик, получать помощь в оформлении республиканских документов. При этом программа не предусматривает финансовой поддержки переселенцев, помощи в трудоустройстве или переезде в ДНР и ЛНР.

Справка: 5 мая Украина отмечает Международный день за права инвалидов, 8 мая — День памяти и примирения, 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне.