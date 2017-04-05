Йоханнесбург, ЮАР, 5 апреля, 2017, 20:12 — ИА Регнум. Конституционный суд Южно-Африканской Республики (ЮАР) легализовал внутреннюю торговлю рогом носорога, 5 апреля сообщает Associated Press.

Носорог

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Конституционный суд отклонил апелляцию правительства о сохранении запрета на внутреннюю торговлю рогом носорога, который был введен в 2009 году. Апелляция была отклонена в конце марта, заявил крупнейший в мире заводчик носорогов Джон Хьюм.

Заводчики носорогов полагают, что регулируемая торговля приведет к сокращению случаев браконьерства, в то время как критики утверждают, что регулируемая торговля будет стимулировать браконьерство.

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Напомним, в ЮАР проживает большая часть популяции носорогов. С 1977 года действует международный запрет на торговлю рогом носорога.

Согласно данным ассоциации заводчиков носорогов (PROA), на фермах по разведению носорогов находится более 6 тыс. 500 особей, что составляет более трети от общей популяции носорогов в ЮАР.