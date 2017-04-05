Хельсинки, 5 апреля, 2017, 19:57 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни считает, что страна должна твердо придерживаться своей позиции относительно решений о предоставлении убежища. В противном случае под угрозой окажется вся финская миграционная система. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщает финское издание The Helsinki Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

«Не может быть так, что если вы получаете отрицательное решение [о предоставлении убежища], вы идёте на Сенатскую площадь (площадь в центре Хельсинки, здесь размещается правительство Финляндии — прим. ИА REGNUM ), сидите там месяц, а потом получаете положительный ответ», — заявил Сойни, имея в виду недавние протесты получивших отказ в убежище мигрантов.

По его словам, Финляндия рискует подорвать всю систему предоставления убежища, если позволит отдельным случаям изменить свою политику в отношении беженцев.

Напомним, что 4 апреля в Хельсинки прошла очередная демонстрация против принудительной депортации просителей убежища из Афганистана. В акции приняли участие около 600 человек. Протестующие требовали, чтобы финские власти покончили «с политикой, идущей вразрез с Конституцией».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015—2016 годах в Финляндию прибыли свыше 38 тысяч беженцев, из них около 20 тыс. — из Ирака. Отметим, что порядка 50% прошений о предоставлении убежища получают отказ финских миграционных властей. В прошлом году на родину были депортированы 6,7 тыс. человек, что в два раза превышает показатель 2015 года. Ранее Ирак отказался подписывать с Финляндией договор, который бы позволил финской стороне депортировать иракских беженцев без их согласия.

Расходы Миграционной службы страны в минувшем году составили 670 млн евро, что на 490 млн евро больше в сравнении с годом ранее. Из этой суммы 77 млн евро ведомство потратило на оказание денежной помощи просителям убежища.

В феврале миграционные власти страны сообщили о закрытии 11 центров по приему беженцев. Кроме того, места для просителей убежища будут сокращены еще в шести приютах.