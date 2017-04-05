Санкт-Петербург, 5 апреля, 2017, 19:50 — ИА Регнум. В ходе обыска на месте жительства петербургского террориста Акбаржона Джалилова сотрудники правоохранительных органов нашли предметы, аналогичные фрагментам бомбы, найденной и обезвреженной на станции метро «Площадь Восстания», сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Игорь Павловский ИА REGNUM У станции метро «Технологический институт» после теракта, Санкт-Петербург

Были изъяты и отправлены на экспертизу предметы, найденные по месту жительства Джалилова. По предварительному заключению, они аналогичны фрагментам самодельного второго взрывного устройства, обнаруженного в день теракта на станции метро «Площадь Восстания».

Это самодельное взрывное устройство также было направлено на экспертизу.

Как ранее сообщало, представитель СК России сообщала, о подтверждении личности предполагаемого исполнителя теракта в метро Санкт-Петербурга Акбаржона Джалилова при помощи экспертизы ДНК.

Напомним, трагические события в Санкт-Петербурге произошли 3 апреля: в вагоне метро во время движения поезда взорвалась бомба. Погибли 14 человек, более 50 получили ранения.

Правоохранительные органы квалифицировали случившееся как теракт. В совершении преступления подозревается человек, останки которого были найдены в вагоне — уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.