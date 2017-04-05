Брюссель, 5 апреля, 2017, 19:46 — ИА Регнум.



Тревога

Здание Европейского парламента эвакуировано перед заседанием, на котором должен решится вопрос о безвизовом режиме для Украины. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщает телеканал «112 Украина».

Сообщается, что в Европарламенте сегодня должны были начаться дебаты по предоставлению безвизового режима для Украины.

В самом начале заседания сработала тревога и депутатов попросили покинуть здание Европарламента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правоконсервативная фракция «Европа за свободу и прямую демократию» в Европейском парламенте внесла на рассмотрение поправку, которая может заблокировать принятие резолюции по безвизовому режиму для Украины.

Инициаторами внесения данной поправки стали депутаты от Германии, Швеции и Великобритании. Поправка должна была быть рассмотрена сегодня же.

Напомним, безвизовый режим с Евросоюзом был одним из требований Евромайдана. Пришедшая к власти на Украине после государственного переворота в феврале 2014 года группировка пообещала добиться введения безвизового режима с Евросоюзом.

Однако до сих пор украинским властям это не удалось. К тому же, речь идет о туристическом безвизовом режиме, когда украинцы смогут совершать кратковременные поездки в страны ЕС с туристическими целями.