Берн, 5 апреля, 2017, 19:41 — ИА Регнум. После повторной проверки допинг-проб Международный олимпийский комитет (МОК) отзовет три медали, завоеванные на Олимпийских играх в Пекине и Лондоне, 5 апреля сообщает Associated Press.

Paul Hudson Олимпийские медали

Читайте также: МОК создал ITA — Независимую организацию допинг-тестирования

Серебряной медали лишилась российская тяжелоатлетка Светлана Царукаева, принимавшая участие в лондонских играх 2012 года.

Также медали вернут участники ОИ-2008 в Пекине, а именно: узбекский борец Артур Таймазов и украинский борец Василий Федоришин. Таймазов завоевал золото, а Федоришин — серебро.

Читайте также: МОК: в WADA признали, что доклад Макларена — липа

Напомним, ранее в МОК заявили об увеличении срока хранения допинг-проб с восьми до десяти лет. Представители МОК повторно проанализировали более 1 тыс. образцов, начиная с ОИ-2008 в Пекине.

МОК отозвал 13 российских медалей, завоеванных на играх в Пекине, и восемь наград лондонской Олимпиады.