Москва, 5 апреля, 2017, 19:32 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий перенес срока завершения обмена национальных водительских удостоверений на российские, внесли в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия» среди которых Евгений Москвичев и Вячеслав Лысаков, передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля. Обменять права можно будет не до 1 июня 2017 года, а до 1 июня 2018 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Водитель фуры

Предлагаемый срок авторам представляется реалистичным и обеспечивающим благоприятные условия для перевозчиков и работающих у них иностранных водителей для планирования кампании по обмену водительских удостоверений.

В российских транспортных компаниях, осуществляющих международные перевозки, трудоустроено около 9,5 тыс. иностранных водителей, в основном — граждане Белоруссии. Подавляющее большинство транспортных компаний расположено в Смоленской (порядка 5 тыс. иностранных водителей) и Брянской областях и Московском регионе, отмечают авторы.

По их словам, основным препятствием для сдачи экзаменов и служащим причиной отказов в приеме заявлений на сдачу экзаменов является отсутствие необходимой материально-технической базы в экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции — требуемого для сдачи экзамена водителя — международника подвижного состава и оборудованных площадок (автодромов).