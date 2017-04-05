Санкт-Петербург, 5 апреля, 2017, 19:32 — ИА Регнум.



Юлия Карнаева ИА REGNUM Из метро выходят сотрудники спецслужб

ДНК-экспертиза подтвердила личность Акбарджона Джалилова, взорвавшего самодельную бомбу в поезде петербургского метрополитена, сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По словам Петренко, в ближайшее время будет проведена процедура опознания трупа Джалилова его родителями. Следователи продолжают изучение связей и круга общения террориста-смертника.

Кроме того, на данный момент удалось установить личности погибших в результате теракта, визуальное опознание которых было невозможно.

Предварительно опознана Невнержицкая Мария, а также проведены опознания Красиковой Юлии Дмитриевны и Мазанова Дмитрия Александровича, — сообщила Светлана Петренко.

Второе самодельное взрывное устройство, обезвреженное на станции «Площадь Восстания», направлено на взрывотехническую экспертизу для определения типа, мощности поражающих элементов и других характеристик. По предварительному заключению, многие из них аналогичны фрагментам бомбы, взорванной Джалиловым в поезде метро.

Кроме того, на экспертизу отправлены предметы, изъятые во время обыска на месте жительства Джалилова.

Напомним, в результате взрыва, устроенного террористом в вагоне метро днем 3 апреля, погибли 14 человек, несколько десятков человек пострадали. На сегодня 55 человек находятся в больницах.

По состоянию на 13:00 5 апреля, в крайне тяжёлом состоянии находится трое пострадавших, в тяжёлом состоянии — шесть. Количество пострадавших средней тяжести — 14 человек.

В Санкт-Петербурге с 4 апреля объявлен трехдневный траур.