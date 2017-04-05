Ставрополь, 5 апреля, 2017, 19:35 — ИА Регнум. Около ста российских предприятий по производству сельхозтехники представили свою продукцию на выставке в Ставропольском крае «Агроуниверсал-2017». Выставка открылась сегодня, 5 апреля, в городе Михайловске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минэкономразвития региона.

Пресс-служба министерства экономического развития Ставрополья Беспилотный летательный аппарат

Выставка проходит на Ставрополье в 19 раз. Агробизнес восьми регионов и Москвы проявил интерес к участию в ней. Предприниматели представили сельскохозяйственную почвообрабатывающую и посевную технику, а также беспилотные авиасистемы и оборудование для прогнозирования посевов, 3D моделирования полей, оцифровки площадей, построения систем ирригации и мелиорации, управлению продуктивностью посевов.

В день открытия выставку посетила руководитель представительства «Агентства Стратегических Инициатив» в СКФО Фатима Шебзухова.

«Это уникальное мероприятие с демонстрацией беспилотных летательных аппаратов (БЛА) для сельскохозяйственных, топографических нужд и не только. «АСИ» поддерживает проекты, которые в своем развитии очень перспективны», — сказала она.

Глава окружного представительства АСИ подчеркнула, что сегодня есть запрос на скорейшее внедрение БЛА во все экономические отрасли для их развития. Она также добавила, что сегодня уже есть отечественные производители подобной техники.

«Развитие данного сегмента вскоре ждет период роста в течение нескольких лет. Это связано с тем, что снижаются регуляторные барьеры для внедрения БЛА в сельское хозяйство и не только. Теперь предприниматели могут принимать решения на основе анализа собранной численной информации», — высказал мнение заместитель министра экономического развития Ставропольского края Алексей Когарлыцкий.

«Использование БЛА значительно экономит денежные средства производителей, это уже просчитано экономистами. А высвобожденные средства необходимо вкладывать в другие направления развития предприятия, давая тем самым значительный рост экономики всего региона», — добавил он.

На выставке также представлено оборудование для животноводства и растениеводства, мелиоративная техника и теплицы, средства защиты растений и перерабатывающее оборудование, тара, упаковка и другие материальные ресурсы для АПК, льготное финансирование и лизинг.

Сегодня в рамках выставки также прошел целый ряд тематических семинаров, круглых столов и научно-практические конференции «Актуальные проблемы научно-технического прогресса в АПК» и «Итоги работы и перспективы внедрения технологии No-till в сельхоз организациях и фермерских хозяйствах Ставропольского края».

Специализированная агропромышленная выставка «Агроуниверсал-2017» продлится три дня. Как сообщается на официальном сайте выставки, ее площадь занимает свыше 15 тыс. кв.м.

Целью проведения выставки является оказание всесторонней поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям перерабатывающей отрасли агропромышленного комплекса Северо-Кавказского и Южного федеральных округов в проведении весенне-полевых и уборочных работ 2017 года, в совершенствовании их материально-технического и научно-технологического обеспечения. Проведение выставки даёт дополнительный импульс для проведения технической и технологической модернизации отрасли сельскохозяйственного производства.

Отметим, что Ставропольский край — один из крупнейших агропромышленных регионов России. В сельском хозяйстве края занято более 210 тысяч человек. В состав АПК региона входят около 1500 сельскохозяйственных организаций и 140 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, более 60 организаций агросервиса, свыше 10 тыс. фермерских хозяйств, более 560 тысяч личных подсобных хозяйств.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий края составляет 5,79 млн. га, из них 3,999 млн. га — пашня. В рейтинг 300 наиболее крупных и эффективных сельскохозяйственных организаций Российской Федерации ежегодно включается около 20 предприятий края.