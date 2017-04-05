Москва, 5 апреля, 2017, 19:26 — ИА Регнум. Инцидент в Идлибе (Сирии) и ситуация вокруг него в Совбезе ООН носит явно провокационный характер, реальных доказательств причастности правительственных сил САР к химатаке до сих пор нет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

АккордеООН. Иллюстрация журнала «Крокодил». 1951

Сирийская сторона при этом однозначно заявляет, что не обладает химическим оружием и не применяла его в Хан-Шейхуне, его остатки должны были быть ликвидированы еще в 2014 году в рамках программы по химразооружению, проводимой под контролем инспекторов ООН, отмечает парламентарий.

«Поэтому крайне важно сейчас провести всестороннее и объективное расследование того, что действительно произошло 4 апреля в провинции Идлиб», — уверен он.

«Все радикальные антисирийские политические оценки неприемлемы, равно как и голословные обвинения, которые предлагают наши западные партнеры в проекте резолюции СБ ООН. Сейчас крайне важно не допустить срыва хрупкого процесса сирийского перемирия, для установления которого были приложены огромные усилия. Россия и в этой ситуации продолжит оказывать помощь сирийскому народу в борьбе с международным терроризмом», — заявил Слуцкий.

В проекте резолюции Совбеза ООН США, Великобритания и Франция предложили возложить ответственность за химическую атаку на силы президента Сирии Башара Асада.

Опубликованные в западных СМИ видео о последствиях применения химоружия в сирийской провинции Идлиб имеют постановочный характер, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Это создает твердое впечатление о постановочном характере видеоматериалов. У нас нет сомнений, что вся эта затея носит явно провокационный характер», — сказала Захарова на брифинге в Москве.

Ранее западные СМИ сообщили об авиаударе на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Атака была совершена при помощи боеприпасов с отравляющими веществами, в результате нее, по некоторым данным, погибли не менее 72 человек. Оппозиционеры возложили ответственность за эту атаку на правительственные сирийские войска. В Дамаске это обвинение отвергли.