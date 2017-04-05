Красногорск, 5 апреля, 2017, 19:23 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В Московский областной суд передано уголовное дело в отношении гражданки США Жанны Булах о хищении свыше 11 млрд рублей из бюджета Подмосковья. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщает пресс-служба суда.

Сообщается, что уголовное дело против Булах направлено в суд для рассмотрения по существу. Судебные заседания будут проходить без обвиняемой, которая скрывается от правосудия за рубежом.

По версии следствия, Булах вместе с сообщниками в период с 2005 по 2008 год похитила право требования задолженности у предприятий ЖКХ к муниципальным образованиям Московской области, а также имущество ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» и ОАО «Мособлтрастинвест».

Следствие оценивает ущерб, нанесенный государству, в размере 11,8 млрд рублей.

Все похищенные суммы были перечислены на счета зарубежных компаний и в дальнейшем использованы на приобретение предметов роскоши и недвижимости за границей.