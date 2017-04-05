Москва, 5 апреля, 2017, 19:17 — ИА Регнум. Госдума поручила профильным комитетам запросить в Генпрокуратуре информацию о криминальных связях экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля. Депутаты также запрашивают у Генпрокурора Юрия Чайки информацию о том, кто работал в руководстве прокуратуры города Москвы в период с 2000 по 2003 годы.

Globallookpress Генеральная прокуратура РФ

Парламентарии ссылаются на СМИ, где появились материалы о коррупционных связях экс-депутата. Так, в частности в программе «Вести недели» от 2 апреля 2017 года на телеканале «Россия 1» было сказано, что Денис Вороненков оказывал покровительство бизнесмену Евгению Тростенцову за 10 тыс. долларов в месяц. «В 2001 году предприниматель написал заявление в РУБОП МВД РФ о вымогательстве у него крупных денежных средств. По словам подполковника РУБОП МВД РФ Михаила Игнатова, после очередной передачи денег произошло задержание Дениса Вороненкова согласно статье «вымогательство». Затем Вороненков использовал, как утверждает Михаил Игнатов, свои коррупционные связи в Прокуратуре города Москвы, которая закрыла дело в отношении него, а сам Игнатов стал подследственным», — указали депутаты.

В ходе дискуссии Сергей Решульский (КПРФ) сообщил, что «поручение направлено против Юрия Синельщикова». «Он тогда был первый заместителем прокурора города Москвы», — сказал парламентарий. «это очень непродуманный и опрометчивый шаг, и мы настаиваем, чтобы этот проект поручения был обязательно принят. Итог будет огорчительный для авторов проекта», — заявил Решульский.

Бывший депутат Госдумы Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил убийцу, который позднее скончался в больнице. На Украине было возбуждено дело по статье «умышленное убийство». Следствие установило, что преступник — гражданин Украины Павел Паршов, который год прослужил в Нацгвардии.