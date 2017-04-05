Кишинёв, 5 апреля, 2017, 19:03 — ИА Регнум. «Европейская интеграция» и сотрудничество с НАТО стали темами обсуждения на встрече находящегося с рабочим визитом в Кишиневе министра иностранных дел Черногории Срджана Дармановича с молдавским премьер-министром Павлом Филипом, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gov.md Молдавско-черногорские переговоры

Премьер-министр Молдавии рассказал о готовящемся открытии Офиса связи НАТО в Кишиневе. Это, по словам Филипа, «будет способствовать сотрудничеству с НАТО и внесет свой вклад в реализацию проектов, поддерживаемых Альянсом». «Мы убеждены в том, что Офис связи НАТО наряду с Центром информации и документации НАТО в Молдавии будет способствовать развитию публичной дипломатии и прямому и объективному информированию граждан о преимуществах сотрудничества с НАТО», — заявил он.

Филип также приветствовал открытие почетного консульства Черногории в Кишиневе. Это, по его словам, «сыграет ключевую роль в активизации двусторонних отношений в различных областях, представляющих взаимный интерес». Почетным консулом Черногории в Молдавии назначен Андрей Стратан.

В свою очередь, министр иностранных дел Черногории сказал, что его страна поддерживает «европейский курс» Молдавии и готова «предоставить помощь и опыт для достижения этой цели».

Глава МИД Черногории также встретился с молдавским коллегой Андреем Галбуром. Молдавский министр приветствовал «успехи Черногории в области евроатлантической интеграции» и заявил об открытости Кишинева к обмену опытом.

«Страны, которые идут в том же направлении, должны друг друга поддерживать. Если вам нужна помощь, мы здесь, чтобы вам помочь», — сказал, в свою очередь, черногорский дипломат. В заключение стороны выразили намерение подписать совместное заявление в поддержку «европейского курса».