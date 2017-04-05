Тель-Авив, Израиль, 5 апреля, 2017, 18:59 — ИА Регнум. Министр транспорта Израиля Исраэль Кац предложил связать железнодорожную сеть Израиля с Иорданией и Саудовской Аравией, 5 апреля сообщает Reuters.

tsaiproject Порт Хайфа, Израиль

Согласно этому предложению, товары могли бы доставляться по железной дороге из израильского средиземноморского порта Хайфа через Иорданию в порт Саудовской Аравии Даммам, расположенный на западном берегу Персидского залива.

«Я уже начал работать … Я прорабатываю данный вопрос с высокопоставленными чиновниками в администрации США», — заявил Кац.

Советник президента США Джейсон Гринблатт выразил поддержку железнодорожному плану Израиля во время своего визита в прошлом месяце, сказал Кац.

Министр транспорта Израиля не уточнил, согласились ли арабские государства присоединиться к его инициативе.

Напомним, в 1948 году соседние арабские страны объявили войну израильскому государству. Через несколько десятилетий, в 1979 году, Израиль подписал мирное соглашение с Египтом, в 1994 году — с Иорданией.

Мирный договор с Саудовской Аравией не заключен до сих пор, оба государства не имеют официальных дипломатических отношений.