Ярославль, 5 апреля, 2017, 18:54 — ИА Регнум. Руководство ярославского штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) на встрече с врио губернатора Дмитрием Мироновым высказалось в поддержку перевода коммунальных платежей в АО «ЯроблЕИРЦ». При этом сопредседатель штаба Сергей Кузенев рассказал ИА REGNUM, что ОНФ готов конструктивно критиковать внедрение структуры.

Кузенев заметил, что 80% обращений в Общероссийский народный фронт связаны с проблемами ЖКХ. По его мнению, «ЯроблЕИРЦ» позволит исправить ситуацию.

«Мы приветствуем любые усилия по наведению порядка в ЖКХ. Вчера я специально выезжал в Тутаев. Там комиссия была 6% последние 15 лет. То есть 3,9% (такую комиссию за свои услуги предлагает «ЯроблЕИРЦ» — ИА REGNUM ) — это реальное снижение. Удивительные факты, но их управляющие компании не озвучивают», — отметил сопредседатель штаба.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что крупнейший акционер «ЯроблЕИРЦ» — ООО «ЕИРЦ» — учреждено двумя физическими лицами Александром Мурзиным и Петром Веревкиным. В том, что движение миллиардов рублей коммунальных платежей будут контролироваться малоизвестными частными лицами, руководство регионального отделения ОНФ больших проблем не видит.

«Мы сейчас говорим о защите населения или об истории частных лиц? Мы говорим о защите населения. Еще один момент — у нас очень здорово умеют критиковать то, что еще невозможно оценить. Это я говорил еще две недели назад: ну давайте посмотрим первые три месяца работы», — предложил Сергей Кузенев.

Кузенев считает, что необходимо «критиковать систему, которая работала последние 10 лет, потому что было много проблем и темных мест, куда уходили деньги».

«А новую систему мы заклеймили полностью, еще не дав ей поработать. Если что — будем критиковать и исправлять», — заключил он.

Напомним, правительство Ярославской области, которому принадлежат 25% акций «ЯроблЕИРЦ», планирует перевести все коммунальные платежи на эту структуру. Центр должен стать посредником между плательщиками и ресурсоснабжающими организациями. Услугами «ЯроблЕИРЦ» рекомендовано воспользоваться даже тем коммунальным предприятиям, которые имеют прямые договора и расчёты с потребителями.

Основной аргумент, который используют власти при внедрении «ЯроблЕИРЦ» — неплатежи управляющих компаний за поставленные ресурсы. При этом в Ярославле 70% коммунальных платежей проходит через НАО «РКЦ», который предлагает плательщикам рассчитываться с ресурсоснабжающими организациями напрямую без посредников.

Напомним, что Прокуратура Ярославской области и УФАС указали региональному правительству на недопустимость вмешательства в хозяйственную деятельность коммерческих предприятий и навязывания услуг АО «ЯроблЕИРЦ».