Махачкала, 5 апреля, 2017, 18:50 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Дальнобойщики против «Платона»

Организатор Объединения перевозчиков Республики Дагестан Рустам Малламагомедов задержан в Москве. Представитель объединения перевозчиков России Андрей Бажутин сообщил ИА REGNUM, что Малламагомедов был задержан на выходе из медиацентра «Новой газеты» в Хохловском переулке, где у дальнобойщиов из различных регионов РФ была пресс-конференция.

Задержавшие его представились сотрудниками московского уголовного розыска, посадили Рустама в тонированную машину «Лада-Ларгус» и, не объяснив причину задержания, увезли в отделение полиции. Как пишет издание «Кавказская политика», в пресс-службе ГУ МВД РФ информацию о задержании Малламагомедова не подтвердили.

Напомним, Рустам Малламагомедов выступает от имени дагестанских дальнобойщиков, которые вторую неделю протестуют и требуют полной отмены системы «Платон» и снижения транспортного налога. Власти Дагестана заявляют, что готовы выполнить требования водителей большегрузов в рамках своих полномочий.