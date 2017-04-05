Варшава, 5 апреля, 2017, 18:50 — ИА Регнум. Министерство обороны Польши планирует усилить свои сухопутные войска бывшими в употреблении танками Leopard германского производства, сообщает издание Defense News.

Én01 Танк «Леопард-2»

Деньги на закупку желаемых немецких танков Варшава уже нашла, увеличив в 2017 году на 5% военный бюджет, однако самих танков найти пока не удается.

По информации Defense News, в Германии желание польских военных не удовлетворили, заявив, что свободной техники сейчас нет. Предложенные Испанией танки немецкого производства польское военное ведомство закупать не хочет по причине почтенного возраста этих боевых машин.

Напомним, вооруженные силы Польши на данный момент уже располагают некоторым количеством танков Leopard 2A4s, 128 из которых будут модернизированы до 2020 года.

Варшава повышает военные расходы согласно недавно принятой «Стратегии ответственного развития», согласно которой к 2020 году военные расходы должны увеличиться до 2,2% ВВП, а к 2030 году их доля должна составить 2,5%.