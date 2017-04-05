Узбекистан намерен в 2017 году увеличить товарооборот с Россией
Москва, 5 апреля, 2017, 18:48 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе переговоров со своим российский коллегой Владимиром Путиным заявил о намерении увеличить товарооборот с Россией в 2017 году до 5 млрд долларов, сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель администрации главы Узбекистана.
По итогам 2016 года товарооборот между двумя странами составил 4,2 миллиарда долларов.
Мирзиёев также заявил, что Узбекистан намерен отказаться полностью или снизить косвенные налоги, в частности акцизы, при импорте российских товаров, в числе которых, по словам президента, стальной прокат, продукты, стройматериалы, автомобили и другое.
Кроме того, узбекистанский лидер в ходе переговоров в Москве заявил о желании увеличить частоту рейсов авиакомпании «Аэрофлот» в Самарканд.
«С увеличением рейсов количество российских туристов увеличится. Этот вопрос долгое время не решался», — отметил Мирзиёев.
Как ИА REGNUM сообщало ранее, в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию сегодня, 5 апреля, в Москве подписано совместное заявление глав двух государств, а также свыше 50 документов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества двух стран в различных сферах.
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства и союзнических отношений между Узбекистаном и Россией, перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах.