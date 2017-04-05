Москва, 5 апреля, 2017, 18:48 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе переговоров со своим российский коллегой Владимиром Путиным заявил о намерении увеличить товарооборот с Россией в 2017 году до 5 млрд долларов, сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель администрации главы Узбекистана.

Kremln.ru Российско-узбекистанские переговоры в расширенном составе

По итогам 2016 года товарооборот между двумя странами составил 4,2 миллиарда долларов.

Мирзиёев также заявил, что Узбекистан намерен отказаться полностью или снизить косвенные налоги, в частности акцизы, при импорте российских товаров, в числе которых, по словам президента, стальной прокат, продукты, стройматериалы, автомобили и другое.

Кроме того, узбекистанский лидер в ходе переговоров в Москве заявил о желании увеличить частоту рейсов авиакомпании «Аэрофлот» в Самарканд.

«С увеличением рейсов количество российских туристов увеличится. Этот вопрос долгое время не решался», — отметил Мирзиёев.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию сегодня, 5 апреля, в Москве подписано совместное заявление глав двух государств, а также свыше 50 документов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества двух стран в различных сферах.

Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства и союзнических отношений между Узбекистаном и Россией, перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах.