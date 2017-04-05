Москва, 5 апреля, 2017, 18:24 — ИА Регнум. Представители стран Латинской Америки обсуждают условия закупки бронеавтомобилей «Тигр» и «Медведь» российского производства и готовятся к заключению контрактов, сообщил журналистам заместитель директора российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук.

Mil.ru Автомобиль «Тигр»

Анатолий Пунчук отметил, что рассматривается возможность закупки российских бронеавтомобилей не только для вооруженных сил, но и для структур безопасности и охраны правопорядка.

Более конкретные данные по этому вопросу станут известны после подписания соответствующих договоров, пояснил Пунчук.

По его словам, российские предприятия ведут активное продвижение своих бронеавтомобилей на рынки вооружений и систем безопасности в странах Латинской Америки.

Замглавы ФСВТС России уточнил, что техника уже адаптирована к климатическим и географическим условиям Южной Америки, а интерес к ней со стороны иностранных заказчиков не уменьшается.

Напомним, с 4 апреля 2017 года в Рио-де Жанейро работает Международная выставка вооружения и военной техники LAAD Defence & Security 2017. Её работа завершится 7 апреля 2017 года.