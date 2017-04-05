Вашингтон, 5 апреля, 2017, 18:20 — ИА Регнум. В США зафиксировано наименьшее число случаев незаконной миграции на границе с Мексикой с 2000 года, 5 апреля сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Стена

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Глава министерства внутренней безопасности США Джон Келли представил в Сенате доклад о нелегальной миграции на границе с Мексикой.

В марте правоохранительные органы задержали менее 17 тыс. нелегальных мигрантов, данный показатель является наименьшим с 2000 года, заявил Келли.

Напомним, по данным Бюро таможенного и пограничного контроля США, в феврале текущего года на американо-мексиканской границе задержали 23 тыс. 589 нелегальных мигрантов.

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Президент США Дональд Трамп активизировал анти-миграционную политику, затрагивающую латиноамериканцев. Запланировано строительство стены вдоль американо-мексиканской границы.

За последние несколько лет отношения между США и Мексикой достигли самой низшей точки.