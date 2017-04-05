Ярославль, 5 апреля, 2017, 18:19 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской Дмитрий Миронов подписал указ о назначении Михаила Кудряшова советником Губернатора области — главным архитектором Ярославской области. Об этом сообщает официальный портал органов государственной власти Ярославской области.

Yarregion.ru Михаил Кудряшов

Ранее такой должности в области не было, обязанности по контролю в архитектурной сфере негласно исполнил начальник отдела департамента строительства правительства Ярославской области, но официально регион не имел своего главного архитектора.

Михаил Кудряшов достаточно известная в Ярославле личность. Он является автором 23 научных статей в отечественной и зарубежной печати, участником 11 международных архитектурно-градостроительных конкурсов. Он автор 36 реализованных архитектурно-градостроительных проектов. В Ярославле это концепция сити-парка «Миллениум», решение спортивной базы ХК «Локомотив» на проспекте Фрунзе, ландшафтно-градостроительная концепция развития 2-й Закоторосльной набережной и поймы реки Которосли, многофункциональный торгово-развлекательный комплекс «Альтаир», торговый центр «Меркурий».

Однако единоличное решение руководства области по столь значимой должности вызвало недоумение у ярославских градозащитников.

«Главный архитектор области будет определять градостроительную политику региона, и поэтому очень важно его отношение к архитектурным памятникам и исторической городской среде. У нас в области много исторических городов, которые требуют особого к себе отношения — Ярославль, Ростов, Углич, Тутаев и т.д. Какие будут решения главного архитектора области, я не знаю. Хотелось бы надеяться, что они будут уважительными по отношению к культурному наследию. С планировочными проектами Кудряшова я не сталкивалась. Хочу отметить, что согласно закону об архитектурной деятельности, на должность главного архитектора как города, так и области, назначение происходит на основании конкурса, а не волевыми решениями руководства области», — прокомментировала ситуацию корреспонденту ИА REGNUM градозащитница Ольга Мазанова.