Весь мир, 11 июня, 2008, 00:40 — ИА Регнум. Защитник сборной России Роман Широков провел свой первый официальный матч в составе сборной в центре обороны в паре с Денисом Колодиным , и дуэту игроков обороны пришлось пережить настоящий террор со стороны реактивного форварда сборной Испании Давида Вильи . "В целом итог матча отражает расклад сил, хотя в первом тайме все не должно было так случиться, - посетовал Широков. - Переломный момент случился, когда при счете 0:1 не забили мы".

Защитник "Зенита" также рассказал о плане Гуса Хиддинка на матч. "Мы старались играть в свою игру. Больше контролировать мяч, чтобы за ним не бегать. Первый гол - мяч просто выбили на нашу половину, Торрес за ним побежал, догнал и сделал передачу. А второй... Просто угловой неудачно разыграли на последней минуте тайма. Мы должны были сыграть лучше. Нельзя допускать такие ошибки", - цитирует Широкова пресс-служба Евро-2008.