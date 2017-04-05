Санкт-Петербург, 5 апреля, 2017, 18:13 — ИА Регнум. Член Совета Федерации от Ненецкого автономного округа Вадим Тюльпанов скончался от острой сердечной недостаточности. Ранее предполагалось, что причиной смерти сенатора и экс-главы Заксобрания Петербурга стал несчастный случай.

Alexander Nikiforov Вадим Тюльпанов

Тело Тюльпанова без признаков жизни было найдено в оздоровительном комплексе в Кировском районе Санкт-Петербурга во второй половине дня 4 апреля. Следствие предположило, что сенатор поскользнулся и получил смертельную травму при падении. Однако теперь эта версия опровергнута.

«Причиной смерти сенатора, согласно заключению судмедэкспертизы, является «острая сердечная недостаточность и другие формы острой ишемической болезни сердца», — сообщила ИА REGNUM пресс-служба Вадима Тюльпанова.

Эту информацию официально подтвердило Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу.

«По предварительным данным, полученным в результате судебно-медицинского исследования, причиной смерти умершего является ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность», — говорится в сообщении ГСУ.

Гражданская панихида по покойному политику пройдет 7 апреля с 10:00 до 12:00 в Ротонде Мариинского дворца, где находится Заксобрание Петербурга, которое Вадим Тюльпанов возглавлял с 2003 по 2011 годы.

Отпевание пройдет в 13:00 в Церкви Воскресенского Новодевичьего монастыря (Московский проспект, д. 100). Вадим Тюльпанов будет похоронен на Новодевичьем кладбище Санкт-Петербурга.

Память о погибшем накануне сенаторе собираются увековечить. Об этом сообщил спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Свои соболезнования в связи со смертью Вадима Тюльпанова высказали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, губернатор НАО Игорь Кошин, руководство «Единой России».