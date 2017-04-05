Севастополь, 5 апреля, 2017, 18:05 — ИА Регнум. Тотальная обрезка деревьев проведена в Севастополе, передает корреспондент ИА REGNUM. В правительстве Севастополя уверяют, что санитарная обрезка деревьев по центральному кольцу города оправдана безопасностью для жителей и омоложением насаждений. Кроны деревьев восстановятся через два — три года, сообщил журналистам 5 апреля начальник управления благоустройства Евгений Романенко.

Светлана Иванова ИА REGNUM Так теперь выглядят деревья в Севастополе

«Это плановая работа по содержанию зеленых насаждений. Заверяю севастопольцев, что все деревья выживут, станут красивыми и сформированными», — сказал Романенко.

Работы планируют завершить 10 апреля, на обрезку деревьев центрального кольца выделен 1,1 млн рублей

По информации подрядной организации, удаляются сухие и пересекающиеся ветви, формируются и кроны деревьев. Выполняется два вида обрезки: санитарная для молодых деревьев и омолаживающая для старовозрастных.

Однако на деле о каком-либо «формировании крон» говорить не приходится — так, на улице Ленина, у акаций обрезаны все ветви.