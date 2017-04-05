Калуга, 5 апреля, 2017, 18:08 — ИА Регнум. Калужский областной суд приговорил к 14 годам лишения свободы жительницу Людиновского района, которая признана виновной в убийстве и истязании 4-летней девочки. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Юлия Иконникова.

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В декабре 2014 года осужденная была назначена опекуном девочки 2012 года рождения. Как заявили в прокуратуре, девочка быстро вызвала неприязнь опекуна, так как у нее отсутствовали навыки самообслуживания. С ребенком жестоко обращались, били, лишали пищи, унижали и оскорбляли.

По версии обвинения, осужденная решилась на убийство в сентябре 2016 года. В суде заявили, что она избила девочку, нанеся ей не менее 70 ударов деревянной шваброй, а затем бросила без помощи. Ребенок скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

Для того, чтобы скрыть следы совершенного преступления, опекун и ее муж вывезли тело девочки, захоронив в лесном массиве.

Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховном суде Российской Федерации в течение десяти дней.

Параллельно продолжается следствие по делу о халатности должностных лиц органов опеки.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Людиновского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калужской области Дмитрий Ахрамеев, на завершающей стадии находится расследование уголовного дела в отношении должностных лиц отдела образования муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», которых подозревают в отсутствии должного контроля за условиями проживания и воспитания погибшей девочки.

В настоящее время сотруднику отдела предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека). Представителю органа опеки грозит лишением свободы на срок до пяти лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , в 2016 году в Калужской области расследовали 79 уголовных дел, связанных с преступлениями в отношении несовершеннолетних, в том числе три убийства. Преступления совершались в Обнинске, Кировском и Юхновском районах.