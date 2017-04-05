Санкт-Петербург, 5 апреля, 2017, 18:54 — ИА Регнум. 5 апреля 2017 года в продажу поступил американский графический роман Крейга Томпсона «Одеяла», переведенный и изданный в России Сакнт-Петербургским издательством «Бумкнига». Графический роман уже успел стать популярным на родине и получил ряд наград престижных американских премий в области комиксов.

Издательство «Бумкнига» Графический роман «Одеяла»

Знакомство многих любителей рисованных историй с Крейгом Томпсоном произошло после выхода его второго большого произведения — «Одеяла». Книга рассказывает о детстве Томпсона, юношестве и первой любви. Она изображает сложные эмоции, которые переживает каждый человек при взрослении. Красной нитью в романе пролегает тема вероисповедания. События происходят в провинциальном американском городке, где вера в Бога занимает важное место. Первоначально автор не собирался затрагивать тему религии, но потом понял, что именно она сыграла большую роль в его жизни.

«Одеяла» — самый мощный американский графический роман о взрослении. Сначала у меня было к нему несколько скептическое отношение и мне понадобилось познакомиться с автором, чтобы принять решение об издании книги на русском языке, — делится в интервью с ИА REGNUM Дмитрий Яковлев, директор издательства «Бумкнига». — Роман должен был выйти еще в прошлом году, но из-за технических сложностей выходит только сейчас. Кроме того, на график повлиял кризис, потому что мы заключили договор на издание как раз в момент падения рубля в конце 2014 года. Но агенты пошли нам на встречу и перенесли сроки выплаты аванса».

ИА REGNUM публикует фрагмент романа.

И хотя изначально автор собирался создать просто глубоко личное и сокровенное произведение, в итоге получилась автобиография. По словам Томпсона, он хотел написать толстую книгу, в которой практически ничего не будет происходить. Она должна была стать отражением эмоционального состояния взрослеющего человека. Автор черпал эмоции из своей жизни, в итоге текст всё больше становился похож на автобиографию. Естественно, есть в романе место и выдумкам. Это те моменты, которые автор решил не упоминать. Например, в своей истории он много говорит о родном брате, но ни разу не обмолвился о сестре, с которой в детстве он был не так близок.

Перевод с английского был осуществлен Василием Шевченко и занял относительно немного времени — около двух месяцев.

«В «Одеялах» не так много текста по количеству знаков, но текст в комиксе по-своему поэзия, там не должно быть ничего лишнего, каждое восклицание должно быть очень точным и на своем месте. На подобное выстраивание и уходит основное время, — говорит Василий. — Мне кажется, сила «Одеял» не в каком-то очень замороченном и сложном для чтения тексте, а в удивительной синергии текста и изобразительного ряда. Картинки в данном случае не менее, а то и более важны, чем текст. Точнее, они являются таким же «текстом» в смысле передачи авторской задумки. И благодаря этой гармонии текст читается очень просто, ведь мы бессознательно помогаем себе считыванием изображений».

Крейг Томпсон — Захар Ящин Издательство «Бумкнига» Кирилизация 32 страницы графического романа «Одеяла» — звукопередача

Комикс — единство графики и текста. В случае с «Одеялами» надписи органично вплетаются в саму ткань повествования, позволяя точнее прочувствовать атмосферу происходящего. Самой большой сложностью при подготовке книги стала кириллизация различных надписей, которых очень много в книге и которые являются частью рисунка. Страниц с ручным леттерингом оказалось около половины всего объема книги, а это приблизительно 300 страниц.

Адаптацией «Одеял» занимался ведущий российский специалист по шрифтам и леттерингу в комиксах Захар Ящин: «Крейг Томпсон необычайно талантлив и обладает огромным мастерством рисовальщика. В своей книге он сам написал весь текст и звукоподражательные слова. Его талант и мастерство видны в каждой букве. Авторский «почерк» и в надписях, и в рисунке. Его надписи не только красивы сами по себе, они еще и необыкновенно гармонично вписаны в композицию графического листа. При их переводе это оказалось невероятно сложно воспроизвести не только из-за разницы в длине, количестве (и даже внешнем виде!) слов, но и из-за необходимости следить за стилем штриха (то гладкий и изящный, то быстрый и рваный) и общим видом надписи на странице в целом».

Крейг Томпсон — Захар Ящин Издательство «Бумкнига» Кириллизация обложки графического романа «Одеяла»

С каждой страницей Крейг Томпсон все больше раскрывает душу перед читателем. В итоге создается впечатление, что это не просто чтение книги, а разговор с человеком, которого знаешь уже не один год. Он делится воспоминаниями, не всегда связно и в хронологическом порядке. Совсем как в реальной жизни.