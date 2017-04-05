Ярославль, 5 апреля, 2017, 17:47 — ИА Регнум. Члену конкурсной комиссии по отбору кандидатов на замещение вакантной должности директора Фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов в Ярославской области, депутату облдумы Эльхану Мардалиеву отказались предоставить информацию о кандидатах на пост директора Фонда. Об этом депутат сообщил корреспонденту ИА REGNUM.

Duma.yar.ru Эльхан Мардалиев

«Я уже второй раз являюсь членом конкурсной комиссии. Завтра (6 апреля) заседание комиссии, и в Департаменте ЖКХ мне отказались предоставить не только данные о кандидатах на пост руководителя Фонда, но и не назвали их фамилии, сказав, что их я узнаю завтра. Получается перед конкурсной комиссией я не буду владеть никакой информации о кандидатах. «Тайны мадридского двора» создаются на ровном месте», — возмущен Эльхан Мардалиев.

Пост директора регионального Фонда содействия капитальному ремонту стал вакантным после ухода с этого пост депутата муниципалитета Ярославля Олега Ненилина, который по собственному желанию подал в отставку в октябре 2016 года. В настоящий момент исполняет обязанности главы Фонда Валерий Лещенко.