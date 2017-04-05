ВВС США: пилот разбившегося F-16 находится в безопасности
Аннаполис, США, 5 апреля, 2017, 17:46 — ИА Регнум. Пилот истребителя F-16, разбившегося в штате Мэриленд, находится в безопасности, заявили представители ВВС США, 5 апреля сообщает Associated Press.
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Пилот катапультировался и находится в безопасности, говорится в заявлении ВВС США. Самолет рухнул в нескольких километрах от объединённой базы Эндрюс Морской авиации США.
Пилот был обнаружен в том же районе, где находился разбившейся F-16, летчика эвакуировал военный вертолет, заявил представитель пожарной службы округа Принс-Джорджес Марк Брэди.
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Местные жители, проживающие рядом с местом авиакатастрофы, были эвакуированы. Сообщения о возможных пострадавших не поступали.