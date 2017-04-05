Ставрополь, 5 апреля, 2017, 17:43 — ИА Регнум.



Светлана Шаповалова ИА REGNUM В 2017 году государственная поддержка сельского хозяйства Ставропольского края составит 6,5 млрд рублей за счет средств федерального и краевого бюджета

В Ставропольском крае участились случаи полицейских проверок предпринимателей, которые получили субсидии. Причем зачастую такие проверки ничем не обоснованы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Торгово-промышленной палате Ставрополья.

Полиция стала чаще проводить проверки субъектов предпринимательства, получивших меры государственной поддержки в органах исполнительной власти Ставропольского края, сообщает ТПП региона. Вместе с тем, считают в Торгово-промышленной палате, такие проверки не всегда правомерны.

«Факт получения субсидии сам по себе не является основанием к проведению проверки субъекта предпринимательства полицией», — предупредили предпринимателей в ТПП.

Предприниматели вправе требовать разъяснения полиции: какое именно оперативно-разыскное мероприятие проводится и на каком основании у бизнесмена запрашивают документы о получении субсидий. Оперативник должен иметь подтверждающие документы о проведении таких мероприятий.

Если предприниматель понимает, что его права нарушаются, он может обратиться за защитой в органы прокуратуры, судебные органы, а также к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае.

«Подобные обращения постоянно поступают. Чаще всего от предпринимателей, получающих господдержку по линии Минсельхоза. Вероятно, это связано с тем, что по линии этого министерства в крае более широкий круг получателей», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM заявление ТПП бизнес-омбудсмен Ставрополья Кирилл Кузьмин.

«Эта ситуация не возникла сейчас. Она происходит не первый год», — уточнил Кузьмин.

Он рассказал, что статистику таких обращений вести сложно, поскольку далеко не все предприниматели знают о своих правах и часто из-за этого они не обращаются в структуры, которые могут их защитить.

«По этому вопросу мы будем готовить отдельный доклад для губернатора, Думы и общественности. Большинство получателей мер господдержки сталкивались с тем, что сразу после получения им приходилось иметь дело с правоохранительными органами», — рассказал омбудсмен.

«Здесь мы будем глубоко работать с тем, чтобы понять: кто и для чего это инициирует. Если выяснится чья-то заинтересованность в этих проверках, то я буду обращаться в прокуратуру и другие правоохранительные органы, чтобы они дали правовую оценку этому явлению», — заявил Кузьмин.

«Если полицейские приходят «кошмарить» предпринимателей, то эта ситуация печальна. Тогда об этом мы будем говорить не только на уровне Ставропольского края, но и в рамках взаимодействия с Уполномоченным по правам предпринимателей России Борисом Титовым», — озвучил свою позицию бизнес-омбудсмен Ставрополья.

«Эта работа важная. Минэкономразвития ставит перед нами задачи роста, а мы теряем от незаконного уголовного преследования предпринимателей 3% нашей экономики. Это экспертная оценка по стране», — сказал Кузьмин.

Он отметил, что на сегодня в России предприниматели подвержены более ста видов контроля разных уровней, действуют более 500 видов разрешительных режимов. Это всё негативно влияет на деловой климат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, что в 2017 году государственная поддержка сельского хозяйства Ставропольского края составит 6,5 млрд рублей за счет средств федерального и краевого бюджета.

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В минувшем году ассигнования на развитие сельского хозяйства также превысили в Ставропольском крае 6 млрд рублей, из которых примерно 80% — средства федерального бюджета. Это привело к значительному росту объема производства сельхозпродукции в крае, который по итогам года превысил на 10,3% показатели 2015 года.

Вместе с тем за минувший год министерство финансов региона выявило нарушения условий получения субсидий муниципалитетами на сумму 11,7 млн рублей.

О фактах незаконного получения субсидий недобросовестными предпринимателями регулярно сообщает и прокуратура региона.