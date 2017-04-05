Санкт-Петербург, 5 апреля, 2017, 17:46 — ИА Регнум. Депутаты от «Единой России» в петербургском Законодательном собрании сегодня, 5 апреля, обвинили коллег от оппозиции в аморальном пиаре на теме теракта, когда те указали на неэффективность системы безопасности в метро, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Шимберг ИА REGNUM Цветы на станции «Технологический институт»

В ходе пленарного заседания лидер фракции КПРФ в Заксобрании Ольга Ходунова заявила, что Петербург не справился с вызовом террористов, хотя за последнее время в систему безопасности метрополитена были вложены огромные деньги. «Эффективность работы соответствующих структур говорит о том, что достигнут результат? Следует признать, что есть брешь в их работе», — сказала она.

Руководитель фракции «Справедливой России» Алексей Ковалев тоже сообщил, что вопрос об эффективности рамок в метро и работы полиции был первым, который задали ему и члены его семьи, и избиратели. Он и другие депутаты уже попросили губернатора Георгия Полтавченко объяснить, как должна была работать система безопасности в метро, сколько с ее помощью было предотвращено терактов за последние годы и что предполагается предпринять после взрыва 3 апреля. Ковалев требует привлечь к этой работе депутатов, так как ранее им даже не раскрывали информацию о системе, ссылаясь на гостайну.

«Но ведь люди видят, что рамки можно обойти, что они не звенят. Это вообще не работало», — заявил Ковалев.

Он напомнил, что системой должны были заниматься спецслужбы и комитет по законности, правопорядку и безопасности Смольного. «Тот самый комитет, который, по-моему, занимается только тем, что устраивает проблемы митингующим, чтобы потом полиция это расхлебывала», — сказал Ковалев и предложил проверить работу всех сотрудников комитета.

«Яблочник» Михаил Амосов заявил, что рамки в метро, по большому счету, были «поставлены для галочки», хотя и предостерег от поспешных решений и оценок на горячую голову.

«Не надо обольщаться: мы живем в XXI веке, где, к сожалению, говорить, что мы знаем, как избежать таких трагедий, не приходится. Мы не можем поставить по охраннику у каждого вагона и каждого троллейбуса», — заметил Амосов.

Руководитель фракции Партии роста Оксана Дмитриева привела в пример израильские спецслужбы, которые настаивают, что ловить террориста «нужно тогда, когда он вышел из дома», а не когда он уже добрался до предполагаемого места теракта. По ее мнению, участковые должны были бы заниматься этой профилактической работой.

«Система безопасности города не начинается и не заканчивается рамками металлоискателей, это серьезный профессиональный вопрос. Самое опасное — это найти стрелочника. Но мы как депутаты обязаны разобраться, для этого нужно вызывать ФСБ, МВД, министерство транспорта, потому что закон о безопасности на транспорте отвечает за все методические разработки — как, в каком режиме они должны были работать. Вот они нам должны рассказать», — считает депутат.

Дмитриева заявила, что существует концептуальный просчет в нынешних законах и рекомендациях, так как безопасность на транспорте в них измеряется по одному лекалу, будь то воздушный, водный или пассажирский транспорт в крупном мегаполисе. «Одни и те же рамки, одно и то же техническое обеспечение», — сказала она.

Дмитриева также призвала проверить расходование средств на систему «Безопасный город» и предложила коллегам принять региональный закон о физической, психологической и социальной реабилитации жертв терактов. Для этого заявления она взяла время для политического выступления в конце пленарного заседания.

На трибуну после нее поднялся руководитель фракции «Единой России» Александр Тетердинко и обвинил Дмитриеву и других депутатов в аморальном пиаре.

«Когда на этой трагедии начинаются спекуляции, когда на боли, шоковом состоянии города начинают получать политические дивиденды, чтобы повысить свою упоминаемость в СМИ, кроме как аморальным поведением назвать нельзя», — сказал Тетердинко.

Он заявил, что оппозиционеры и «некоторые другие коллеги» пытались всячески препятствовать принятию законопроекта об административной ответственности за неисполнение рекомендаций Антитеррористического комитета города, устраивали в ЗакСе «флешмоб» и «говорили гадости и мерзости в СМИ», не думая об антитеррористических мерах около месяца назад.

«Они тогда политиканствовали. А теперь, когда город столкнулся с трагедией, они и здесь решили поднять популярность, свою известность, чтобы о них СМИ написали. Мы такую аморальную позицию не поддерживаем. Стыдно за вас, коллеги», — объявил Тетердинко.

Ранее о необходимости проверить эффективность расходования средств на систему безопасности в метро и ее работу журналисты спросили и спикера Заксобрания Вячеслава Макарова. Тот заявил, что не время давать рекомендации, когда продолжается работа спецслужб, но вопрос будет дотошно изучен.

«Утверждать, что где-то что-то не сработало, пока следственные органы не завершат работу, преждевременно. Я категорический противник любого пиара, связанного с этим. Это не тот вопрос, когда депутаты какого-либо уровня должны пиариться. Это страшная трагедия», — заметил Макаров.

За несколько минут до этого он в очередной раз сообщил, что выступает за отмену моратория на смертную казнь для террористов, а также для тех, кто совершил тяжкие преступления в отношении маленьких детей. Макаров подчеркивал, что давно придерживается такой позиции.

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Однако сегодня председатель Государственной думы, единоросс Вячеслав Володин не оценил подобные заявления: ему показалось, что это тоже выглядит как пиар на крови.

«Нельзя на трагедии заниматься собственным пиаром. Еще раз повторяю: здесь нельзя пиариться и нельзя развивать какую-то суету, которая может привести к глупостям», — сказал Володин в ответ на вопрос журналистов о его отношении к призывам вернуть смертную казнь.

Напомним, 3 апреля в Санкт-Петербурге в метро произошел взрыв в вагоне поезда, который двигался по синей ветке. Погибли 14 человек. По данным СКР, теракт совершил Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения, выходец из Киргизии, гражданин России. Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в больницах Петербурга находятся 55 раненных в результате теракта в метро.