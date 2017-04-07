Лондон, 7 апреля, 2017, 05:59 — ИА Регнум.

Решение папы Климента XVII, обвиняющее масонов и обещающее им отлучение, можно понять. Масоны всегда были закрытой и скрытной структурой, и, как всякая организация, стремящаяся держаться в тени, рождали вокруг себя домыслы и легенды — столь же бесчисленные, сколь и фантастические.

Механизм часов с масонскими символами — отвес, мастерок, уровень, квадрат, циркуль, Библия. 1923

Описания масонских ритуалов, которые предлагают читателю конспирологические книги, призваны ужаснуть аудиторию жестокостью и богохульством, а разоблачения заговоров всемирного масонского правительства — окончательно убедить во всесильности этой группы. Насколько масоны всесильны в реальности, разбиралась обозреватель ИА REGNUM Елена Ханенкова.

Дэвид Гилмор Блайт. Авраам Линкольн пишет Прокламацию свободы (на стене видны масонские символы). 1797

Недостаток конспирологических источников в том, что они являются источниками сами для себя. Иными словами, они бездоказательны, и в этом их принципиальное отличие от любых разоблачающих теорий.

Бездоказательность, однако, подается как главное доказательство, ведь нет и не может быть физических носителей, выводящих на широкую аудиторию то, что пряталось от нее веками. Печатные носители, конечно, существовали, например, в виде «отраслевых» журналов, таких, как Masonic news, но описанием сатанинских обрядов и человеконенавистнических заговоров не занимались. Как говорится, ввиду наличия отсутствия.

Если же кто-то захочет поинтересоваться достоверным и художественно ценным описанием деяний русского масонства, пусть обратится к замечательной книге Льва Толстого «Война и мир». Путь Пьера Безухова, ищущего свое место в обществе и смысл деятельности, которая принесла бы окружающим людям пользу и свет, привел его в общество вольных каменщиков того времени, которыми являлась чуть не половина русского дворянского сословия. Причем именно русского и именно дворянского.

Масонский фартук, XIX век

Организация масонства достаточно хорошо известна, поскольку эта информация не была скрытой; понятны и мотивы вступления в их ложи. Относительно же происхождения вольных каменщиков существует несколько версий.

Читайте подробности в статье: Мировой заговор аристократов духа

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